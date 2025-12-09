SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Alwinson Gold AT
Albinus Tejo Sungkowo

Alwinson Gold AT

Albinus Tejo Sungkowo
0 recensioni
0 / 0 USD
crescita dal 2025 0%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
0.83 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
0.83 USD (82 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
1 (0.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.83 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
0.83 USD
Profitto medio:
0.83 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 82
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.83 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +0.83 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ECN
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live01
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
1.40 × 25
FBSTradestone-Real
1.53 × 36
Alpari-MT5
1.58 × 19
FPMarketsLLC-Live
1.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
1.79 × 170
CapitalPointTrading-MT5-4
2.00 × 37
Exness-MT5Real5
2.91 × 11
Exness-MT5Real31
3.18 × 57
ICTrading-MT5-4
3.27 × 33
Tickmill-Live
5.35 × 17
This account is operated in a semi-automatic mode: trades are executed by an EA with selective manual intervention.

The strategy applies a Buy-Only averaging-down model on Gold (XAUUSD), accepting higher risk in exchange for potentially higher monthly returns.


Broker Information:
This project uses Headway for execution.

Non ci sono recensioni
2025.12.09 09:53
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.09 09:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 09:53
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
