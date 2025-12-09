- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
32
Прибыльных трейдов:
27 (84.37%)
Убыточных трейдов:
5 (15.63%)
Лучший трейд:
45.55 USD
Худший трейд:
-26.14 USD
Общая прибыль:
181.73 USD (10 762 pips)
Общий убыток:
-54.74 USD (4 166 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (134.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
134.82 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
8.86%
Макс. загрузка депозита:
17.56%
Последний трейд:
14 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.42
Длинных трейдов:
32 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.32
Мат. ожидание:
3.97 USD
Средняя прибыль:
6.73 USD
Средний убыток:
-10.95 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-52.48 USD)
Макс. убыток в серии:
-52.48 USD (3)
Прирост в месяц:
18.53%
Алготрейдинг:
71%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
52.48 USD (5.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.74% (52.48 USD)
По эквити:
19.92% (143.36 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.55 USD
Худший трейд: -26 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +134.82 USD
Макс. убыток в серии: -52.48 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 25
|
FBSTradestone-Real
|1.53 × 36
|
Alpari-MT5
|1.58 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 170
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 37
|
Exness-MT5Real5
|2.91 × 11
|
Exness-MT5Real31
|3.18 × 57
|
ICTrading-MT5-4
|3.27 × 33
|
Tickmill-Live
|5.35 × 17
Этот счёт работает в полуавтоматическом режиме: сделки выполняются торговым советником с выборочным ручным вмешательством.
Стратегия использует модель усреднения понижением в направлении Buy-Only на золоте (XAUUSD), принимая повышенный риск в обмен на потенциально более высокую ежемесячную доходность.
Информация о брокере:
В этом проекте используется Headway для исполнения сделок.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
1
USD
USD
1
71%
32
84%
9%
3.31
3.97
USD
USD
20%
1:500