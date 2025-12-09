- 成長
トレード:
32
利益トレード:
27 (84.37%)
損失トレード:
5 (15.63%)
ベストトレード:
45.55 USD
最悪のトレード:
-26.14 USD
総利益:
181.73 USD (10 762 pips)
総損失:
-54.74 USD (4 166 pips)
最大連続の勝ち:
18 (134.82 USD)
最大連続利益:
134.82 USD (18)
シャープレシオ:
0.41
取引アクティビティ:
8.86%
最大入金額:
17.56%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.42
長いトレード:
32 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
3.32
期待されたペイオフ:
3.97 USD
平均利益:
6.73 USD
平均損失:
-10.95 USD
最大連続の負け:
3 (-52.48 USD)
最大連続損失:
-52.48 USD (3)
月間成長:
18.53%
アルゴリズム取引:
71%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
52.48 USD (5.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.74% (52.48 USD)
エクイティによる:
19.92% (143.36 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
XAUUSD
32
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
XAUUSD
127
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +45.55 USD
最悪のトレード: -26 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +134.82 USD
最大連続損失: -52.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 25
|
FBSTradestone-Real
|1.53 × 36
|
Alpari-MT5
|1.58 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 170
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 37
|
Exness-MT5Real5
|2.91 × 11
|
Exness-MT5Real31
|3.18 × 57
|
ICTrading-MT5-4
|3.27 × 33
|
Tickmill-Live
|5.35 × 17
Update Notice
This signal has been migrated to a different broker to reduce trading costs and improve long-term efficiency.
Visit https://www.mql5.com/en/signals/2348301
This account is operated in a semi-automatic mode: trades are executed by an EA with selective manual intervention.
The strategy applies a Buy-Only averaging-down model on Gold (XAUUSD), accepting higher risk in exchange for potentially higher monthly returns.
Broker Information:
This project uses Headway for execution.
