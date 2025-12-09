- 자본
트레이드:
32
이익 거래:
27 (84.37%)
손실 거래:
5 (15.63%)
최고의 거래:
45.55 USD
최악의 거래:
-26.14 USD
총 수익:
181.73 USD (10 762 pips)
총 손실:
-54.74 USD (4 166 pips)
연속 최대 이익:
18 (134.82 USD)
연속 최대 이익:
134.82 USD (18)
샤프 비율:
0.41
거래 활동:
3.31%
최대 입금량:
17.56%
최근 거래:
29 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.42
롱(주식매수):
32 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
3.32
기대수익:
3.97 USD
평균 이익:
6.73 USD
평균 손실:
-10.95 USD
연속 최대 손실:
3 (-52.48 USD)
연속 최대 손실:
-52.48 USD (3)
월별 성장률:
18.53%
Algo 트레이딩:
71%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
52.48 USD (5.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.74% (52.48 USD)
자본금별:
19.92% (143.36 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|127
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|6.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +45.55 USD
최악의 거래: -26 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +134.82 USD
연속 최대 손실: -52.48 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live01
|0.00 × 1
|
XMTrading-MT5 2
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|1.40 × 25
|
FBSTradestone-Real
|1.53 × 36
|
Alpari-MT5
|1.58 × 19
|
FPMarketsLLC-Live
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.79 × 170
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.00 × 37
|
Exness-MT5Real5
|2.91 × 11
|
Exness-MT5Real31
|3.18 × 57
|
ICTrading-MT5-4
|3.27 × 33
|
Tickmill-Live
|5.35 × 17
Update Notice
This signal has been migrated to a different broker to reduce trading costs and improve long-term efficiency.
Visit https://www.mql5.com/en/signals/2348301
This account is operated in a semi-automatic mode: trades are executed by an EA with selective manual intervention.
The strategy applies a Buy-Only averaging-down model on Gold (XAUUSD), accepting higher risk in exchange for potentially higher monthly returns.
Broker Information:
This project uses Headway for execution.
리뷰 없음
