리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN 0.00 × 3 EBCFinancialGroupKY-Live01 0.00 × 1 XMTrading-MT5 2 0.00 × 3 OxSecurities-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 1.40 × 25 FBSTradestone-Real 1.53 × 36 Alpari-MT5 1.58 × 19 FPMarketsLLC-Live 1.75 × 16 ICMarketsSC-MT5-2 1.79 × 170 CapitalPointTrading-MT5-4 2.00 × 37 Exness-MT5Real5 2.91 × 11 Exness-MT5Real31 3.18 × 57 ICTrading-MT5-4 3.27 × 33 Tickmill-Live 5.35 × 17 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오