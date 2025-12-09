- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
49
盈利交易:
32 (65.30%)
亏损交易:
17 (34.69%)
最好交易:
33.94 GBP
最差交易:
-38.74 GBP
毛利:
172.35 GBP (118 754 pips)
毛利亏损:
-170.73 GBP (71 408 pips)
最大连续赢利:
7 (59.06 GBP)
最大连续盈利:
59.06 GBP (7)
夏普比率:
0.05
交易活动:
86.93%
最大入金加载:
16.21%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
18
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.02
长期交易:
32 (65.31%)
短期交易:
17 (34.69%)
利润因子:
1.01
预期回报:
0.03 GBP
平均利润:
5.39 GBP
平均损失:
-10.04 GBP
最大连续失误:
3 (-49.65 GBP)
最大连续亏损:
-49.65 GBP (3)
每月增长:
0.54%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
41.96 GBP
最大值:
83.31 GBP (46.50%)
相对跌幅:
结余:
23.85% (83.31 GBP)
净值:
16.12% (54.85 GBP)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|DE40
|9
|US30
|7
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|EURGBP
|4
|JP225
|3
|STOXX50
|2
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-38
|DE40
|12
|US30
|28
|USDJPY
|-14
|GBPUSD
|9
|EURGBP
|12
|JP225
|6
|STOXX50
|-11
|AUDUSD
|-3
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|DE40
|11K
|US30
|33K
|USDJPY
|-2.2K
|GBPUSD
|502
|EURGBP
|363
|JP225
|11K
|STOXX50
|-2.5K
|AUDUSD
|-145
|EURUSD
|-1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +33.94 GBP
最差交易: -39 GBP
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +59.06 GBP
最大连续亏损: -49.65 GBP
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.96 × 122
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.66 × 115
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.50 × 101
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
1%
0
0
USD
USD
140
GBP
GBP
3
95%
49
65%
87%
1.00
0.03
GBP
GBP
24%
1:500