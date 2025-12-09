SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AIO Breakout EA Strategy AT2
Dilwyn Tng

AIO Breakout EA Strategy AT2

Dilwyn Tng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
32 (65.30%)
Verlusttrades:
17 (34.69%)
Bester Trade:
33.94 GBP
Schlechtester Trade:
-38.74 GBP
Bruttoprofit:
172.35 GBP (118 754 pips)
Bruttoverlust:
-170.73 GBP (71 408 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (59.06 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
59.06 GBP (7)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
87.94%
Max deposit load:
16.21%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.02
Long-Positionen:
32 (65.31%)
Short-Positionen:
17 (34.69%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.03 GBP
Durchschnittlicher Profit:
5.39 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-10.04 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-49.65 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-49.65 GBP (3)
Wachstum pro Monat :
0.54%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.96 GBP
Maximaler:
83.31 GBP (46.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.85% (83.31 GBP)
Kapital:
16.12% (54.85 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 9
DE40 9
US30 7
USDJPY 6
GBPUSD 6
EURGBP 4
JP225 3
STOXX50 2
AUDUSD 2
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -38
DE40 12
US30 28
USDJPY -14
GBPUSD 9
EURGBP 12
JP225 6
STOXX50 -11
AUDUSD -3
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -3.6K
DE40 11K
US30 33K
USDJPY -2.2K
GBPUSD 502
EURGBP 363
JP225 11K
STOXX50 -2.5K
AUDUSD -145
EURUSD -1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +33.94 GBP
Schlechtester Trade: -39 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +59.06 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -49.65 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.96 × 122
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.66 × 115
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
11.50 × 101
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Keine Bewertungen
2025.12.17 12:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.09 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 08:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.