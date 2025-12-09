- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
49
Gewinntrades:
32 (65.30%)
Verlusttrades:
17 (34.69%)
Bester Trade:
33.94 GBP
Schlechtester Trade:
-38.74 GBP
Bruttoprofit:
172.35 GBP (118 754 pips)
Bruttoverlust:
-170.73 GBP (71 408 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (59.06 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
59.06 GBP (7)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
87.94%
Max deposit load:
16.21%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.02
Long-Positionen:
32 (65.31%)
Short-Positionen:
17 (34.69%)
Profit-Faktor:
1.01
Mathematische Gewinnerwartung:
0.03 GBP
Durchschnittlicher Profit:
5.39 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-10.04 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-49.65 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-49.65 GBP (3)
Wachstum pro Monat :
0.54%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
41.96 GBP
Maximaler:
83.31 GBP (46.50%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.85% (83.31 GBP)
Kapital:
16.12% (54.85 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|DE40
|9
|US30
|7
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|EURGBP
|4
|JP225
|3
|STOXX50
|2
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-38
|DE40
|12
|US30
|28
|USDJPY
|-14
|GBPUSD
|9
|EURGBP
|12
|JP225
|6
|STOXX50
|-11
|AUDUSD
|-3
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|DE40
|11K
|US30
|33K
|USDJPY
|-2.2K
|GBPUSD
|502
|EURGBP
|363
|JP225
|11K
|STOXX50
|-2.5K
|AUDUSD
|-145
|EURUSD
|-1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +33.94 GBP
Schlechtester Trade: -39 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +59.06 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -49.65 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "CapitalPointTrading-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.96 × 122
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.66 × 115
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.50 × 101
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
999 USD pro Monat
1%
0
0
USD
USD
140
GBP
GBP
3
95%
49
65%
88%
1.00
0.03
GBP
GBP
24%
1:500