- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
32 (65.30%)
Negociações com perda:
17 (34.69%)
Melhor negociação:
33.94 GBP
Pior negociação:
-38.74 GBP
Lucro bruto:
172.35 GBP (118 754 pips)
Perda bruta:
-170.73 GBP (71 408 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (59.06 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
59.06 GBP (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
87.94%
Depósito máximo carregado:
16.21%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.02
Negociações longas:
32 (65.31%)
Negociações curtas:
17 (34.69%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.03 GBP
Lucro médio:
5.39 GBP
Perda média:
-10.04 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-49.65 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-49.65 GBP (3)
Crescimento mensal:
0.54%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.96 GBP
Máximo:
83.31 GBP (46.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.85% (83.31 GBP)
Pelo Capital Líquido:
16.12% (54.85 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|DE40
|9
|US30
|7
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|EURGBP
|4
|JP225
|3
|STOXX50
|2
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-38
|DE40
|12
|US30
|28
|USDJPY
|-14
|GBPUSD
|9
|EURGBP
|12
|JP225
|6
|STOXX50
|-11
|AUDUSD
|-3
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|DE40
|11K
|US30
|33K
|USDJPY
|-2.2K
|GBPUSD
|502
|EURGBP
|363
|JP225
|11K
|STOXX50
|-2.5K
|AUDUSD
|-145
|EURUSD
|-1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +33.94 GBP
Pior negociação: -39 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +59.06 GBP
Máxima perda consecutiva: -49.65 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.96 × 122
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.66 × 115
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.50 × 101
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
140
GBP
GBP
3
95%
49
65%
88%
1.00
0.03
GBP
GBP
24%
1:500