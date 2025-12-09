SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / AIO Breakout EA Strategy AT2
Dilwyn Tng

AIO Breakout EA Strategy AT2

Dilwyn Tng
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
49
Negociações com lucro:
32 (65.30%)
Negociações com perda:
17 (34.69%)
Melhor negociação:
33.94 GBP
Pior negociação:
-38.74 GBP
Lucro bruto:
172.35 GBP (118 754 pips)
Perda bruta:
-170.73 GBP (71 408 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (59.06 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
59.06 GBP (7)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
87.94%
Depósito máximo carregado:
16.21%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
0.02
Negociações longas:
32 (65.31%)
Negociações curtas:
17 (34.69%)
Fator de lucro:
1.01
Valor esperado:
0.03 GBP
Lucro médio:
5.39 GBP
Perda média:
-10.04 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-49.65 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-49.65 GBP (3)
Crescimento mensal:
0.54%
Algotrading:
95%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
41.96 GBP
Máximo:
83.31 GBP (46.50%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.85% (83.31 GBP)
Pelo Capital Líquido:
16.12% (54.85 GBP)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 9
DE40 9
US30 7
USDJPY 6
GBPUSD 6
EURGBP 4
JP225 3
STOXX50 2
AUDUSD 2
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -38
DE40 12
US30 28
USDJPY -14
GBPUSD 9
EURGBP 12
JP225 6
STOXX50 -11
AUDUSD -3
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -3.6K
DE40 11K
US30 33K
USDJPY -2.2K
GBPUSD 502
EURGBP 363
JP225 11K
STOXX50 -2.5K
AUDUSD -145
EURUSD -1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +33.94 GBP
Pior negociação: -39 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +59.06 GBP
Máxima perda consecutiva: -49.65 GBP

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.96 × 122
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.66 × 115
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
11.50 × 101
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Sem comentários
2025.12.17 12:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.09 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 08:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AIO Breakout EA Strategy AT2
999 USD por mês
1%
0
0
USD
140
GBP
3
95%
49
65%
88%
1.00
0.03
GBP
24%
1:500
