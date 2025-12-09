- 成長
トレード:
49
利益トレード:
32 (65.30%)
損失トレード:
17 (34.69%)
ベストトレード:
33.94 GBP
最悪のトレード:
-38.74 GBP
総利益:
172.35 GBP (118 754 pips)
総損失:
-170.73 GBP (71 408 pips)
最大連続の勝ち:
7 (59.06 GBP)
最大連続利益:
59.06 GBP (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
87.94%
最大入金額:
16.21%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
32 (65.31%)
短いトレード:
17 (34.69%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.03 GBP
平均利益:
5.39 GBP
平均損失:
-10.04 GBP
最大連続の負け:
3 (-49.65 GBP)
最大連続損失:
-49.65 GBP (3)
月間成長:
0.54%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.96 GBP
最大の:
83.31 GBP (46.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.85% (83.31 GBP)
エクイティによる:
16.12% (54.85 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|DE40
|9
|US30
|7
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|EURGBP
|4
|JP225
|3
|STOXX50
|2
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-38
|DE40
|12
|US30
|28
|USDJPY
|-14
|GBPUSD
|9
|EURGBP
|12
|JP225
|6
|STOXX50
|-11
|AUDUSD
|-3
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|DE40
|11K
|US30
|33K
|USDJPY
|-2.2K
|GBPUSD
|502
|EURGBP
|363
|JP225
|11K
|STOXX50
|-2.5K
|AUDUSD
|-145
|EURUSD
|-1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
ベストトレード: +33.94 GBP
最悪のトレード: -39 GBP
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +59.06 GBP
最大連続損失: -49.65 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.96 × 122
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.66 × 115
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.50 × 101
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
