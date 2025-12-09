シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AIO Breakout EA Strategy AT2
Dilwyn Tng

AIO Breakout EA Strategy AT2

Dilwyn Tng
レビュー0件
信頼性
3週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
49
利益トレード:
32 (65.30%)
損失トレード:
17 (34.69%)
ベストトレード:
33.94 GBP
最悪のトレード:
-38.74 GBP
総利益:
172.35 GBP (118 754 pips)
総損失:
-170.73 GBP (71 408 pips)
最大連続の勝ち:
7 (59.06 GBP)
最大連続利益:
59.06 GBP (7)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
87.94%
最大入金額:
16.21%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.02
長いトレード:
32 (65.31%)
短いトレード:
17 (34.69%)
プロフィットファクター:
1.01
期待されたペイオフ:
0.03 GBP
平均利益:
5.39 GBP
平均損失:
-10.04 GBP
最大連続の負け:
3 (-49.65 GBP)
最大連続損失:
-49.65 GBP (3)
月間成長:
0.54%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
41.96 GBP
最大の:
83.31 GBP (46.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.85% (83.31 GBP)
エクイティによる:
16.12% (54.85 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 9
DE40 9
US30 7
USDJPY 6
GBPUSD 6
EURGBP 4
JP225 3
STOXX50 2
AUDUSD 2
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -38
DE40 12
US30 28
USDJPY -14
GBPUSD 9
EURGBP 12
JP225 6
STOXX50 -11
AUDUSD -3
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -3.6K
DE40 11K
US30 33K
USDJPY -2.2K
GBPUSD 502
EURGBP 363
JP225 11K
STOXX50 -2.5K
AUDUSD -145
EURUSD -1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +33.94 GBP
最悪のトレード: -39 GBP
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +59.06 GBP
最大連続損失: -49.65 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.96 × 122
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.66 × 115
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
11.50 × 101
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
レビューなし
2025.12.17 12:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.09 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 08:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください