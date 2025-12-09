- 자본
- 축소
트레이드:
52
이익 거래:
34 (65.38%)
손실 거래:
18 (34.62%)
최고의 거래:
33.94 GBP
최악의 거래:
-38.74 GBP
총 수익:
189.56 GBP (123 196 pips)
총 손실:
-179.35 GBP (72 940 pips)
연속 최대 이익:
7 (59.06 GBP)
연속 최대 이익:
60.85 GBP (6)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
89.71%
최대 입금량:
71.94%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
0.12
롱(주식매수):
34 (65.38%)
숏(주식차입매도):
18 (34.62%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
0.20 GBP
평균 이익:
5.58 GBP
평균 손실:
-9.96 GBP
연속 최대 손실:
3 (-49.65 GBP)
연속 최대 손실:
-49.65 GBP (3)
월별 성장률:
6.70%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
41.96 GBP
최대한의:
83.31 GBP (46.50%)
상대적 삭감:
잔고별:
23.85% (83.31 GBP)
자본금별:
26.01% (36.24 GBP)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|10
|DE40
|9
|USDJPY
|7
|US30
|7
|GBPUSD
|6
|EURGBP
|4
|STOXX50
|3
|JP225
|3
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-26
|DE40
|12
|USDJPY
|-25
|US30
|28
|GBPUSD
|9
|EURGBP
|12
|STOXX50
|0
|JP225
|6
|AUDUSD
|-3
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-3.5K
|DE40
|11K
|USDJPY
|-3.8K
|US30
|33K
|GBPUSD
|502
|EURGBP
|363
|STOXX50
|1.8K
|JP225
|11K
|AUDUSD
|-145
|EURUSD
|-1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +33.94 GBP
최악의 거래: -39 GBP
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +59.06 GBP
연속 최대 손실: -49.65 GBP
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CapitalPointTrading-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.96 × 122
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.66 × 115
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.50 × 101
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
7%
0
0
USD
USD
148
GBP
GBP
4
94%
52
65%
90%
1.05
0.20
GBP
GBP
26%
1:500