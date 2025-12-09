- Прирост
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
32 (65.30%)
Убыточных трейдов:
17 (34.69%)
Лучший трейд:
33.94 GBP
Худший трейд:
-38.74 GBP
Общая прибыль:
172.35 GBP (118 754 pips)
Общий убыток:
-170.73 GBP (71 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (59.06 GBP)
Макс. прибыль в серии:
59.06 GBP (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
85.45%
Макс. загрузка депозита:
16.21%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
32 (65.31%)
Коротких трейдов:
17 (34.69%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.03 GBP
Средняя прибыль:
5.39 GBP
Средний убыток:
-10.04 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-49.65 GBP)
Макс. убыток в серии:
-49.65 GBP (3)
Прирост в месяц:
0.54%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.96 GBP
Максимальная:
83.31 GBP (46.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.85% (83.31 GBP)
По эквити:
16.12% (54.85 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|DE40
|9
|US30
|7
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|EURGBP
|4
|JP225
|3
|STOXX50
|2
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-38
|DE40
|12
|US30
|28
|USDJPY
|-14
|GBPUSD
|9
|EURGBP
|12
|JP225
|6
|STOXX50
|-11
|AUDUSD
|-3
|EURUSD
|0
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|DE40
|11K
|US30
|33K
|USDJPY
|-2.2K
|GBPUSD
|502
|EURGBP
|363
|JP225
|11K
|STOXX50
|-2.5K
|AUDUSD
|-145
|EURUSD
|-1
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +33.94 GBP
Худший трейд: -39 GBP
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +59.06 GBP
Макс. убыток в серии: -49.65 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.96 × 122
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.66 × 115
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.50 × 101
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
