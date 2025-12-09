СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AIO Breakout EA Strategy AT2
Dilwyn Tng

AIO Breakout EA Strategy AT2

Dilwyn Tng
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
49
Прибыльных трейдов:
32 (65.30%)
Убыточных трейдов:
17 (34.69%)
Лучший трейд:
33.94 GBP
Худший трейд:
-38.74 GBP
Общая прибыль:
172.35 GBP (118 754 pips)
Общий убыток:
-170.73 GBP (71 408 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (59.06 GBP)
Макс. прибыль в серии:
59.06 GBP (7)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
85.45%
Макс. загрузка депозита:
16.21%
Последний трейд:
21 час
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
0.02
Длинных трейдов:
32 (65.31%)
Коротких трейдов:
17 (34.69%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.03 GBP
Средняя прибыль:
5.39 GBP
Средний убыток:
-10.04 GBP
Макс. серия проигрышей:
3 (-49.65 GBP)
Макс. убыток в серии:
-49.65 GBP (3)
Прирост в месяц:
0.54%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
41.96 GBP
Максимальная:
83.31 GBP (46.50%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.85% (83.31 GBP)
По эквити:
16.12% (54.85 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 9
DE40 9
US30 7
USDJPY 6
GBPUSD 6
EURGBP 4
JP225 3
STOXX50 2
AUDUSD 2
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -38
DE40 12
US30 28
USDJPY -14
GBPUSD 9
EURGBP 12
JP225 6
STOXX50 -11
AUDUSD -3
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -3.6K
DE40 11K
US30 33K
USDJPY -2.2K
GBPUSD 502
EURGBP 363
JP225 11K
STOXX50 -2.5K
AUDUSD -145
EURUSD -1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +33.94 GBP
Худший трейд: -39 GBP
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +59.06 GBP
Макс. убыток в серии: -49.65 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "CapitalPointTrading-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.96 × 122
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.66 × 115
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
11.50 × 101
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Нет отзывов
2025.12.17 12:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.09 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 08:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

