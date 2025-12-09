SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / AIO Breakout EA Strategy AT2
Dilwyn Tng

AIO Breakout EA Strategy AT2

Dilwyn Tng
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 1%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
32 (65.30%)
Transacciones Irrentables:
17 (34.69%)
Mejor transacción:
33.94 GBP
Peor transacción:
-38.74 GBP
Beneficio Bruto:
172.35 GBP (118 754 pips)
Pérdidas Brutas:
-170.73 GBP (71 408 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (59.06 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
59.06 GBP (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
87.94%
Carga máxima del depósito:
16.21%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.02
Transacciones Largas:
32 (65.31%)
Transacciones Cortas:
17 (34.69%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.03 GBP
Beneficio medio:
5.39 GBP
Pérdidas medias:
-10.04 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-49.65 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.65 GBP (3)
Crecimiento al mes:
0.54%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.96 GBP
Máxima:
83.31 GBP (46.50%)
Reducción relativa:
De balance:
23.85% (83.31 GBP)
De fondos:
16.12% (54.85 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 9
DE40 9
US30 7
USDJPY 6
GBPUSD 6
EURGBP 4
JP225 3
STOXX50 2
AUDUSD 2
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -38
DE40 12
US30 28
USDJPY -14
GBPUSD 9
EURGBP 12
JP225 6
STOXX50 -11
AUDUSD -3
EURUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -3.6K
DE40 11K
US30 33K
USDJPY -2.2K
GBPUSD 502
EURGBP 363
JP225 11K
STOXX50 -2.5K
AUDUSD -145
EURUSD -1
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +33.94 GBP
Peor transacción: -39 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +59.06 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -49.65 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.96 × 122
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
FusionMarkets-Live
8.66 × 115
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
TradeMaxGlobal-Live
11.50 × 101
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.17 12:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 19:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.10 18:37
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.09 08:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.09 08:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AIO Breakout EA Strategy AT2
999 USD al mes
1%
0
0
USD
140
GBP
3
95%
49
65%
88%
1.00
0.03
GBP
24%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.