- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
49
Transacciones Rentables:
32 (65.30%)
Transacciones Irrentables:
17 (34.69%)
Mejor transacción:
33.94 GBP
Peor transacción:
-38.74 GBP
Beneficio Bruto:
172.35 GBP (118 754 pips)
Pérdidas Brutas:
-170.73 GBP (71 408 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (59.06 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
59.06 GBP (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
87.94%
Carga máxima del depósito:
16.21%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
0.02
Transacciones Largas:
32 (65.31%)
Transacciones Cortas:
17 (34.69%)
Factor de Beneficio:
1.01
Beneficio Esperado:
0.03 GBP
Beneficio medio:
5.39 GBP
Pérdidas medias:
-10.04 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-49.65 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.65 GBP (3)
Crecimiento al mes:
0.54%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
41.96 GBP
Máxima:
83.31 GBP (46.50%)
Reducción relativa:
De balance:
23.85% (83.31 GBP)
De fondos:
16.12% (54.85 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|DE40
|9
|US30
|7
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|6
|EURGBP
|4
|JP225
|3
|STOXX50
|2
|AUDUSD
|2
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-38
|DE40
|12
|US30
|28
|USDJPY
|-14
|GBPUSD
|9
|EURGBP
|12
|JP225
|6
|STOXX50
|-11
|AUDUSD
|-3
|EURUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-3.6K
|DE40
|11K
|US30
|33K
|USDJPY
|-2.2K
|GBPUSD
|502
|EURGBP
|363
|JP225
|11K
|STOXX50
|-2.5K
|AUDUSD
|-145
|EURUSD
|-1
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +33.94 GBP
Peor transacción: -39 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +59.06 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -49.65 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CapitalPointTrading-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.96 × 122
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
FusionMarkets-Live
|8.66 × 115
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.50 × 101
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
1%
0
0
USD
USD
140
GBP
GBP
3
95%
49
65%
88%
1.00
0.03
GBP
GBP
24%
1:500