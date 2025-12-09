- 成长
交易:
34
盈利交易:
21 (61.76%)
亏损交易:
13 (38.24%)
最好交易:
7.80 USD
最差交易:
-16.32 USD
毛利:
96.96 USD (3 006 pips)
毛利亏损:
-72.27 USD (1 894 pips)
最大连续赢利:
6 (28.23 USD)
最大连续盈利:
28.23 USD (6)
夏普比率:
0.13
交易活动:
35.58%
最大入金加载:
17.44%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
4 小时
采收率:
0.70
长期交易:
16 (47.06%)
短期交易:
18 (52.94%)
利润因子:
1.34
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
4.62 USD
平均损失:
-5.56 USD
最大连续失误:
5 (-21.56 USD)
最大连续亏损:
-21.56 USD (5)
每月增长:
4.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3.23 USD
最大值:
35.18 USD (6.61%)
相对跌幅:
结余:
6.61% (35.18 USD)
净值:
3.06% (16.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|-112
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +7.80 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +28.23 USD
最大连续亏损: -21.56 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 41
|
ICMarkets-Live14
|0.59 × 27
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
ICMarkets-Live03
|2.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
