- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
38
Gewinntrades:
25 (65.78%)
Verlusttrades:
13 (34.21%)
Bester Trade:
7.80 USD
Schlechtester Trade:
-16.32 USD
Bruttoprofit:
120.72 USD (3 625 pips)
Bruttoverlust:
-72.27 USD (1 894 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (51.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
51.68 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.23
Trading-Aktivität:
32.72%
Max deposit load:
17.44%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
1.38
Long-Positionen:
18 (47.37%)
Short-Positionen:
20 (52.63%)
Profit-Faktor:
1.67
Mathematische Gewinnerwartung:
1.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-21.56 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.56 USD (5)
Wachstum pro Monat :
9.69%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.23 USD
Maximaler:
35.18 USD (6.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.61% (35.18 USD)
Kapital:
3.06% (16.08 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|37
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|52
|GBPUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|-112
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-Live17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 41
|
ICMarkets-Live14
|0.59 × 27
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
ICMarkets-Live03
|2.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
Keine Bewertungen
