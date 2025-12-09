- Incremento
Total de Trades:
36
Transacciones Rentables:
23 (63.88%)
Transacciones Irrentables:
13 (36.11%)
Mejor transacción:
7.80 USD
Peor transacción:
-16.32 USD
Beneficio Bruto:
110.28 USD (3 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-72.27 USD (1 894 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (41.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
41.24 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
32.72%
Carga máxima del depósito:
17.44%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
1.08
Transacciones Largas:
17 (47.22%)
Transacciones Cortas:
19 (52.78%)
Factor de Beneficio:
1.53
Beneficio Esperado:
1.06 USD
Beneficio medio:
4.79 USD
Pérdidas medias:
-5.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-21.56 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-21.56 USD (5)
Crecimiento al mes:
7.60%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.23 USD
Máxima:
35.18 USD (6.61%)
Reducción relativa:
De balance:
6.61% (35.18 USD)
De fondos:
3.06% (16.08 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|42
|GBPUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-112
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +7.80 USD
Peor transacción: -16 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +41.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -21.56 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-Live17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 41
|
ICMarkets-Live14
|0.59 × 27
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
ICMarkets-Live03
|2.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
