- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
36
利益トレード:
23 (63.88%)
損失トレード:
13 (36.11%)
ベストトレード:
7.80 USD
最悪のトレード:
-16.32 USD
総利益:
110.28 USD (3 352 pips)
総損失:
-72.27 USD (1 894 pips)
最大連続の勝ち:
8 (41.24 USD)
最大連続利益:
41.24 USD (8)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
32.72%
最大入金額:
17.44%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
1.08
長いトレード:
17 (47.22%)
短いトレード:
19 (52.78%)
プロフィットファクター:
1.53
期待されたペイオフ:
1.06 USD
平均利益:
4.79 USD
平均損失:
-5.56 USD
最大連続の負け:
5 (-21.56 USD)
最大連続損失:
-21.56 USD (5)
月間成長:
7.60%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.23 USD
最大の:
35.18 USD (6.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.61% (35.18 USD)
エクイティによる:
3.06% (16.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|42
|GBPUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-112
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.80 USD
最悪のトレード: -16 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +41.24 USD
最大連続損失: -21.56 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 41
|
ICMarkets-Live14
|0.59 × 27
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
ICMarkets-Live03
|2.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
35 USD/月
8%
0
0
USD
USD
538
USD
USD
3
0%
36
63%
33%
1.52
1.06
USD
USD
7%
1:200