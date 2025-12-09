- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
36
Negociações com lucro:
23 (63.88%)
Negociações com perda:
13 (36.11%)
Melhor negociação:
7.80 USD
Pior negociação:
-16.32 USD
Lucro bruto:
110.28 USD (3 352 pips)
Perda bruta:
-72.27 USD (1 894 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (41.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
41.24 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
32.72%
Depósito máximo carregado:
17.44%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
1.08
Negociações longas:
17 (47.22%)
Negociações curtas:
19 (52.78%)
Fator de lucro:
1.53
Valor esperado:
1.06 USD
Lucro médio:
4.79 USD
Perda média:
-5.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-21.56 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.56 USD (5)
Crescimento mensal:
7.60%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.23 USD
Máximo:
35.18 USD (6.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.61% (35.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.06% (16.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|35
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|42
|GBPUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.6K
|GBPUSD
|-112
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +7.80 USD
Pior negociação: -16 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +41.24 USD
Máxima perda consecutiva: -21.56 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-Live17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 41
|
ICMarkets-Live14
|0.59 × 27
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
ICMarkets-Live03
|2.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
