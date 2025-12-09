- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
34
Прибыльных трейдов:
21 (61.76%)
Убыточных трейдов:
13 (38.24%)
Лучший трейд:
7.80 USD
Худший трейд:
-16.32 USD
Общая прибыль:
96.96 USD (3 006 pips)
Общий убыток:
-72.27 USD (1 894 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (28.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.23 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
35.58%
Макс. загрузка депозита:
17.44%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
0.70
Длинных трейдов:
16 (47.06%)
Коротких трейдов:
18 (52.94%)
Профит фактор:
1.34
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
4.62 USD
Средний убыток:
-5.56 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-21.56 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.56 USD (5)
Прирост в месяц:
4.94%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.23 USD
Максимальная:
35.18 USD (6.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.61% (35.18 USD)
По эквити:
3.06% (16.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|33
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|28
|GBPUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|-112
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 41
|
ICMarkets-Live14
|0.59 × 27
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
ICMarkets-Live03
|2.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
