- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
32 (71.11%)
손실 거래:
13 (28.89%)
최고의 거래:
7.80 USD
최악의 거래:
-16.32 USD
총 수익:
156.30 USD (4 543 pips)
총 손실:
-72.27 USD (1 894 pips)
연속 최대 이익:
17 (87.26 USD)
연속 최대 이익:
87.26 USD (17)
샤프 비율:
0.33
거래 활동:
42.04%
최대 입금량:
17.44%
최근 거래:
21 분 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
2.39
롱(주식매수):
20 (44.44%)
숏(주식차입매도):
25 (55.56%)
수익 요인:
2.16
기대수익:
1.87 USD
평균 이익:
4.88 USD
평균 손실:
-5.56 USD
연속 최대 손실:
5 (-21.56 USD)
연속 최대 손실:
-21.56 USD (5)
월별 성장률:
16.81%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3.23 USD
최대한의:
35.18 USD (6.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.61% (35.18 USD)
자본금별:
4.85% (27.66 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|44
|GBPUSD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|88
|GBPUSD
|-4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|2.8K
|GBPUSD
|-112
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.80 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 17
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +87.26 USD
연속 최대 손실: -21.56 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-Live17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live15
|0.08 × 26
|
ICMarketsSC-Live17
|0.16 × 91
|
ICMarketsSC-Live24
|0.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live14
|0.24 × 17
|
ICMarketsSC-Live06
|0.56 × 41
|
ICMarkets-Live14
|0.59 × 27
|
ICMarketsSC-Live32
|0.73 × 100
|
Pepperstone-Edge07
|0.86 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|1.07 × 15
|
ICMarketsSC-Live10
|1.28 × 610
|
ICMarketsSC-Live33
|1.37 × 321
|
LiteForex-ECN.com
|1.58 × 12
|
RoboForex-ECN
|1.75 × 299
|
OctaInvestamaIDN-BRJ-Real1
|2.29 × 17
|
TradersWay-Live
|2.38 × 13
|
ICMarkets-Live03
|2.50 × 2
|
XMGlobal-Real 35
|4.32 × 22
|
PlaceATrade-Real-4
|4.56 × 158
|
RSGFinance-Live
|7.25 × 63
|
GrandCapital-Server
|24.00 × 4
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
17%
0
0
USD
USD
584
USD
USD
5
0%
45
71%
42%
2.16
1.87
USD
USD
7%
1:200