- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
40
盈利交易:
37 (92.50%)
亏损交易:
3 (7.50%)
最好交易:
16.47 USD
最差交易:
-37.47 USD
毛利:
383.01 USD (38 281 pips)
毛利亏损:
-103.86 USD (10 383 pips)
最大连续赢利:
37 (383.01 USD)
最大连续盈利:
383.01 USD (37)
夏普比率:
0.31
交易活动:
35.57%
最大入金加载:
294.11%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
39
平均持有时间:
5 小时
采收率:
2.69
长期交易:
40 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
3.69
预期回报:
6.98 USD
平均利润:
10.35 USD
平均损失:
-34.62 USD
最大连续失误:
3 (-103.86 USD)
最大连续亏损:
-103.86 USD (3)
每月增长:
-53.53%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
103.86 USD
最大值:
103.86 USD (69.24%)
相对跌幅:
结余:
69.24% (103.86 USD)
净值:
64.22% (96.33 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|279
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|28K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.47 USD
最差交易: -37 USD
最大连续赢利: 37
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +383.01 USD
最大连续亏损: -103.86 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real10 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 12
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.35 × 26
mulai : 8 des 2025, modal 100 USD + kredit 50 USDmulai again : 21 des 2025, modal 500 USD + kredit 250 USD = 750 USD [fix 10K]
没有评论
