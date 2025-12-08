SinaisSeções
Chandra Liedodo

OctaMASTER

Chandra Liedodo
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -52%
OctaFX-Real10
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
41 (93.18%)
Negociações com perda:
3 (6.82%)
Melhor negociação:
16.47 USD
Pior negociação:
-37.47 USD
Lucro bruto:
423.01 USD (42 280 pips)
Perda bruta:
-103.86 USD (10 383 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (423.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
423.01 USD (41)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
38.72%
Depósito máximo carregado:
294.11%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
3.07
Negociações longas:
44 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
4.07
Valor esperado:
7.25 USD
Lucro médio:
10.32 USD
Perda média:
-34.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-103.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-103.86 USD (3)
Crescimento mensal:
-51.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
103.86 USD
Máximo:
103.86 USD (69.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.24% (103.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.22% (96.33 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 319
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 32K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.47 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +423.01 USD
Máxima perda consecutiva: -103.86 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

RoboForex-ECN
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 8
RoboForex-ECN-2
0.00 × 12
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 26
49 mais ...
mulai : 8 des 2025, modal 100 USD + kredit 50 USD

mulai again : 21 des 2025, modal 500 USD + kredit 250 USD = 750 USD [fix 10K]


Sem comentários
2025.12.23 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 02:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 23:47
Share of trading days is too low
2025.12.22 01:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 01:26
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 00:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.09 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 06:50
Share of trading days is too low
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.08 04:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 04:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
