- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
44
Negociações com lucro:
41 (93.18%)
Negociações com perda:
3 (6.82%)
Melhor negociação:
16.47 USD
Pior negociação:
-37.47 USD
Lucro bruto:
423.01 USD (42 280 pips)
Perda bruta:
-103.86 USD (10 383 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
41 (423.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
423.01 USD (41)
Índice de Sharpe:
0.31
Atividade de negociação:
38.72%
Depósito máximo carregado:
294.11%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
43
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
3.07
Negociações longas:
44 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
4.07
Valor esperado:
7.25 USD
Lucro médio:
10.32 USD
Perda média:
-34.62 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-103.86 USD)
Máxima perda consecutiva:
-103.86 USD (3)
Crescimento mensal:
-51.89%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
103.86 USD
Máximo:
103.86 USD (69.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.24% (103.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
64.22% (96.33 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|319
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.47 USD
Pior negociação: -37 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 41
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +423.01 USD
Máxima perda consecutiva: -103.86 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real10" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 12
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.35 × 26
49 mais ...
mulai : 8 des 2025, modal 100 USD + kredit 50 USDmulai again : 21 des 2025, modal 500 USD + kredit 250 USD = 750 USD [fix 10K]
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-52%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
3
100%
44
93%
39%
4.07
7.25
USD
USD
69%
1:200