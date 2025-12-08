- 成長
トレード:
44
利益トレード:
41 (93.18%)
損失トレード:
3 (6.82%)
ベストトレード:
16.47 USD
最悪のトレード:
-37.47 USD
総利益:
423.01 USD (42 280 pips)
総損失:
-103.86 USD (10 383 pips)
最大連続の勝ち:
41 (423.01 USD)
最大連続利益:
423.01 USD (41)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
38.72%
最大入金額:
294.11%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
3.07
長いトレード:
44 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
4.07
期待されたペイオフ:
7.25 USD
平均利益:
10.32 USD
平均損失:
-34.62 USD
最大連続の負け:
3 (-103.86 USD)
最大連続損失:
-103.86 USD (3)
月間成長:
-51.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
103.86 USD
最大の:
103.86 USD (69.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.24% (103.86 USD)
エクイティによる:
64.22% (96.33 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|319
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.47 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +423.01 USD
最大連続損失: -103.86 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 12
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.35 × 26
mulai : 8 des 2025, modal 100 USD + kredit 50 USDmulai again : 21 des 2025, modal 500 USD + kredit 250 USD = 750 USD [fix 10K]
