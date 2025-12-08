シグナルセクション
Chandra Liedodo

OctaMASTER

Chandra Liedodo
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -52%
OctaFX-Real10
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
44
利益トレード:
41 (93.18%)
損失トレード:
3 (6.82%)
ベストトレード:
16.47 USD
最悪のトレード:
-37.47 USD
総利益:
423.01 USD (42 280 pips)
総損失:
-103.86 USD (10 383 pips)
最大連続の勝ち:
41 (423.01 USD)
最大連続利益:
423.01 USD (41)
シャープレシオ:
0.31
取引アクティビティ:
38.72%
最大入金額:
294.11%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
43
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
3.07
長いトレード:
44 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
4.07
期待されたペイオフ:
7.25 USD
平均利益:
10.32 USD
平均損失:
-34.62 USD
最大連続の負け:
3 (-103.86 USD)
最大連続損失:
-103.86 USD (3)
月間成長:
-51.89%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
103.86 USD
最大の:
103.86 USD (69.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.24% (103.86 USD)
エクイティによる:
64.22% (96.33 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 319
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 32K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.47 USD
最悪のトレード: -37 USD
最大連続の勝ち: 41
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +423.01 USD
最大連続損失: -103.86 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real10"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

mulai : 8 des 2025, modal 100 USD + kredit 50 USD

mulai again : 21 des 2025, modal 500 USD + kredit 250 USD = 750 USD [fix 10K]


レビューなし
2025.12.23 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 02:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 23:47
Share of trading days is too low
2025.12.22 01:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 01:26
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 00:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.09 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 06:50
Share of trading days is too low
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.08 04:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 04:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
OctaMASTER
30 USD/月
-52%
0
0
USD
1.2K
USD
3
100%
44
93%
39%
4.07
7.25
USD
69%
1:200
