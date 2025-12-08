СигналыРазделы
Chandra Liedodo

OctaMASTER

Chandra Liedodo
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -54%
OctaFX-Real10
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
37 (92.50%)
Убыточных трейдов:
3 (7.50%)
Лучший трейд:
16.47 USD
Худший трейд:
-37.47 USD
Общая прибыль:
383.01 USD (38 281 pips)
Общий убыток:
-103.86 USD (10 383 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (383.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
383.01 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
29.45%
Макс. загрузка депозита:
294.11%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.69
Длинных трейдов:
40 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
6.98 USD
Средняя прибыль:
10.35 USD
Средний убыток:
-34.62 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-103.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-103.86 USD (3)
Прирост в месяц:
-53.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
103.86 USD
Максимальная:
103.86 USD (69.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.24% (103.86 USD)
По эквити:
64.22% (96.33 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 40
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 279
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 28K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.47 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +383.01 USD
Макс. убыток в серии: -103.86 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

RoboForex-ECN
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 8
RoboForex-ECN-2
0.00 × 12
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 26
еще 49...
mulai : 8 des 2025, modal 100 USD + kredit 50 USD

mulai again : 21 des 2025, modal 500 USD + kredit 250 USD = 750 USD [fix 10K]


Нет отзывов
2025.12.23 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 02:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 23:47
Share of trading days is too low
2025.12.22 01:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 01:26
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 00:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.09 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 06:50
Share of trading days is too low
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.08 04:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 04:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.