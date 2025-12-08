- Прирост
Всего трейдов:
40
Прибыльных трейдов:
37 (92.50%)
Убыточных трейдов:
3 (7.50%)
Лучший трейд:
16.47 USD
Худший трейд:
-37.47 USD
Общая прибыль:
383.01 USD (38 281 pips)
Общий убыток:
-103.86 USD (10 383 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (383.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
383.01 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
0.31
Торговая активность:
29.45%
Макс. загрузка депозита:
294.11%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
2.69
Длинных трейдов:
40 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
6.98 USD
Средняя прибыль:
10.35 USD
Средний убыток:
-34.62 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-103.86 USD)
Макс. убыток в серии:
-103.86 USD (3)
Прирост в месяц:
-53.53%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
103.86 USD
Максимальная:
103.86 USD (69.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.24% (103.86 USD)
По эквити:
64.22% (96.33 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|279
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|28K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.47 USD
Худший трейд: -37 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +383.01 USD
Макс. убыток в серии: -103.86 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real10" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 12
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.35 × 26
mulai : 8 des 2025, modal 100 USD + kredit 50 USDmulai again : 21 des 2025, modal 500 USD + kredit 250 USD = 750 USD [fix 10K]
Нет отзывов
