- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
41 (93.18%)
Verlusttrades:
3 (6.82%)
Bester Trade:
16.47 USD
Schlechtester Trade:
-37.47 USD
Bruttoprofit:
423.01 USD (42 280 pips)
Bruttoverlust:
-103.86 USD (10 383 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (423.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
423.01 USD (41)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
41.91%
Max deposit load:
294.11%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
3.07
Long-Positionen:
44 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
4.07
Mathematische Gewinnerwartung:
7.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-103.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-103.86 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-51.89%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
103.86 USD
Maximaler:
103.86 USD (69.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.24% (103.86 USD)
Kapital:
64.22% (96.33 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|319
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.47 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 41
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +423.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -103.86 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 12
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.35 × 26
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
mulai : 8 des 2025, modal 100 USD + kredit 50 USDmulai again : 21 des 2025, modal 500 USD + kredit 250 USD = 750 USD [fix 10K]
Keine Bewertungen
