SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / OctaMASTER
Chandra Liedodo

OctaMASTER

Chandra Liedodo
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -52%
OctaFX-Real10
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
44
Gewinntrades:
41 (93.18%)
Verlusttrades:
3 (6.82%)
Bester Trade:
16.47 USD
Schlechtester Trade:
-37.47 USD
Bruttoprofit:
423.01 USD (42 280 pips)
Bruttoverlust:
-103.86 USD (10 383 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
41 (423.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
423.01 USD (41)
Sharpe Ratio:
0.31
Trading-Aktivität:
41.91%
Max deposit load:
294.11%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
43
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
3.07
Long-Positionen:
44 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
4.07
Mathematische Gewinnerwartung:
7.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.32 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.62 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-103.86 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-103.86 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-51.89%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
103.86 USD
Maximaler:
103.86 USD (69.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.24% (103.86 USD)
Kapital:
64.22% (96.33 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 319
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 32K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.47 USD
Schlechtester Trade: -37 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 41
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +423.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -103.86 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real10" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

RoboForex-ECN
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 8
RoboForex-ECN-2
0.00 × 12
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 26
noch 49 ...
mulai : 8 des 2025, modal 100 USD + kredit 50 USD

mulai again : 21 des 2025, modal 500 USD + kredit 250 USD = 750 USD [fix 10K]


Keine Bewertungen
2025.12.23 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 02:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 23:47
Share of trading days is too low
2025.12.22 01:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 01:26
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 00:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.09 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 06:50
Share of trading days is too low
2025.12.09 06:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 06:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 01:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 23:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 16:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 15:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.08 04:17
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 04:17
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
