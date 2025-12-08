리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN 0.00 × 12 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 UltimaMarkets-Live 2 0.00 × 1 Exness-Real17 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Alpari-Pro.ECN 0.00 × 1 Exness-Real14 0.00 × 1 Alpari-Standard1 0.00 × 8 RoboForex-ECN-2 0.00 × 12 TitanFX-03 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 19 VantageInternational-Live 16 0.00 × 3 EightcapLtd-Real-4 0.00 × 1 Exness-Real4 0.00 × 2 TitanFX-05 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live31 0.00 × 1 Exness-Real16 0.00 × 1 Hankotrade-Live 0.00 × 1 VantageInternational-Live 12 0.00 × 1 VantageInternational-Live 2 0.00 × 1 OctaFX-Real9 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.18 × 49 LiteFinance-ECN2.com 0.25 × 8 ICMarketsSC-Live06 0.35 × 26 49 더...