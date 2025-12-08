시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / OctaMASTER
Chandra Liedodo

OctaMASTER

Chandra Liedodo
0 리뷰
5
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 -50%
OctaFX-Real10
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
49
이익 거래:
44 (89.79%)
손실 거래:
5 (10.20%)
최고의 거래:
151.34 USD
최악의 거래:
-60.72 USD
총 수익:
594.36 USD (59 413 pips)
총 손실:
-225.21 USD (22 518 pips)
연속 최대 이익:
41 (423.01 USD)
연속 최대 이익:
423.01 USD (41)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
60.22%
최대 입금량:
294.11%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
3.04
롱(주식매수):
49 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.64
기대수익:
7.53 USD
평균 이익:
13.51 USD
평균 손실:
-45.04 USD
연속 최대 손실:
3 (-103.86 USD)
연속 최대 손실:
-121.35 USD (2)
월별 성장률:
-49.84%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
103.86 USD
최대한의:
121.35 USD (25.87%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.24% (103.86 USD)
자본금별:
64.22% (96.33 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 49
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 369
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 37K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +151.34 USD
최악의 거래: -61 USD
연속 최대 이익: 41
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +423.01 USD
연속 최대 손실: -103.86 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "OctaFX-Real10"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

RoboForex-ECN
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 8
RoboForex-ECN-2
0.00 × 12
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 26
49 더...
mulai : 8 des 2025, modal 100 USD + kredit 50 USD

mulai again : 21 des 2025, modal 500 USD + kredit 250 USD = 750 USD [fix 10K]


리뷰 없음
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 01:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2026.01.02 10:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 02:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 01:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 19:53
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 02:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 23:47
Share of trading days is too low
2025.12.22 01:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 01:26
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 00:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 00:26
Trading operations on the account were performed for only 2 days. This comprises 13.33% of days out of the 15 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 23:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 07:50
Share of trading days is too low
2025.12.09 07:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.09 07:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.