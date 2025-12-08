- Incremento
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
41 (93.18%)
Transacciones Irrentables:
3 (6.82%)
Mejor transacción:
16.47 USD
Peor transacción:
-37.47 USD
Beneficio Bruto:
423.01 USD (42 280 pips)
Pérdidas Brutas:
-103.86 USD (10 383 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (423.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
423.01 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
38.72%
Carga máxima del depósito:
294.11%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
3.07
Transacciones Largas:
44 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
4.07
Beneficio Esperado:
7.25 USD
Beneficio medio:
10.32 USD
Pérdidas medias:
-34.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-103.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-103.86 USD (3)
Crecimiento al mes:
-51.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
103.86 USD
Máxima:
103.86 USD (69.24%)
Reducción relativa:
De balance:
69.24% (103.86 USD)
De fondos:
64.22% (96.33 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|44
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|319
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|32K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Mejor transacción: +16.47 USD
Peor transacción: -37 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 41
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +423.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -103.86 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 1
|
Exness-Real14
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 12
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 19
|
VantageInternational-Live 16
|0.00 × 3
|
EightcapLtd-Real-4
|0.00 × 1
|
Exness-Real4
|0.00 × 2
|
TitanFX-05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.18 × 49
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.25 × 8
|
ICMarketsSC-Live06
|0.35 × 26
mulai : 8 des 2025, modal 100 USD + kredit 50 USDmulai again : 21 des 2025, modal 500 USD + kredit 250 USD = 750 USD [fix 10K]
