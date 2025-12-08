SeñalesSecciones
Chandra Liedodo

OctaMASTER

Chandra Liedodo
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -52%
OctaFX-Real10
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
44
Transacciones Rentables:
41 (93.18%)
Transacciones Irrentables:
3 (6.82%)
Mejor transacción:
16.47 USD
Peor transacción:
-37.47 USD
Beneficio Bruto:
423.01 USD (42 280 pips)
Pérdidas Brutas:
-103.86 USD (10 383 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
41 (423.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
423.01 USD (41)
Ratio de Sharpe:
0.31
Actividad comercial:
38.72%
Carga máxima del depósito:
294.11%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
43
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
3.07
Transacciones Largas:
44 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
4.07
Beneficio Esperado:
7.25 USD
Beneficio medio:
10.32 USD
Pérdidas medias:
-34.62 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-103.86 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-103.86 USD (3)
Crecimiento al mes:
-51.89%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
103.86 USD
Máxima:
103.86 USD (69.24%)
Reducción relativa:
De balance:
69.24% (103.86 USD)
De fondos:
64.22% (96.33 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 44
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 319
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 32K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real10" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

RoboForex-ECN
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN
0.00 × 1
Exness-Real14
0.00 × 1
Alpari-Standard1
0.00 × 8
RoboForex-ECN-2
0.00 × 12
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 19
VantageInternational-Live 16
0.00 × 3
EightcapLtd-Real-4
0.00 × 1
Exness-Real4
0.00 × 2
TitanFX-05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
Hankotrade-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 2
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.18 × 49
LiteFinance-ECN2.com
0.25 × 8
ICMarketsSC-Live06
0.35 × 26
otros 49...
mulai : 8 des 2025, modal 100 USD + kredit 50 USD

mulai again : 21 des 2025, modal 500 USD + kredit 250 USD = 750 USD [fix 10K]


Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
OctaMASTER
30 USD al mes
-52%
0
0
USD
1.2K
USD
3
100%
44
93%
39%
4.07
7.25
USD
69%
1:200
Copiar

