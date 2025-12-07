信号部分
信号 / MetaTrader 5 / MAX REBATE
Le Chung Dinh

MAX REBATE

Le Chung Dinh
0条评论
3
0 / 0 USD
每月复制 40 USD per 
增长自 2025 -60%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
152
盈利交易:
119 (78.28%)
亏损交易:
33 (21.71%)
最好交易:
16.92 USD
最差交易:
-81.24 USD
毛利:
246.26 USD (204 474 pips)
毛利亏损:
-282.47 USD (271 353 pips)
最大连续赢利:
15 (27.95 USD)
最大连续盈利:
46.13 USD (10)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
41.73%
最大入金加载:
883.43%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.21
长期交易:
56 (36.84%)
短期交易:
96 (63.16%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.24 USD
平均利润:
2.07 USD
平均损失:
-8.56 USD
最大连续失误:
2 (-148.96 USD)
最大连续亏损:
-148.96 USD (2)
每月增长:
-59.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
36.21 USD
最大值:
169.01 USD (50.78%)
相对跌幅:
结余:
77.70% (169.01 USD)
净值:
98.03% (246.79 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -36
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -67K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +16.92 USD
最差交易: -81 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +27.95 USD
最大连续亏损: -148.96 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.34 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Updating
没有评论
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
