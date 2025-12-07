- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
152
盈利交易:
119 (78.28%)
亏损交易:
33 (21.71%)
最好交易:
16.92 USD
最差交易:
-81.24 USD
毛利:
246.26 USD (204 474 pips)
毛利亏损:
-282.47 USD (271 353 pips)
最大连续赢利:
15 (27.95 USD)
最大连续盈利:
46.13 USD (10)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
41.73%
最大入金加载:
883.43%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
16
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.21
长期交易:
56 (36.84%)
短期交易:
96 (63.16%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.24 USD
平均利润:
2.07 USD
平均损失:
-8.56 USD
最大连续失误:
2 (-148.96 USD)
最大连续亏损:
-148.96 USD (2)
每月增长:
-59.67%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
36.21 USD
最大值:
169.01 USD (50.78%)
相对跌幅:
结余:
77.70% (169.01 USD)
净值:
98.03% (246.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-36
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-67K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +16.92 USD
最差交易: -81 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +27.95 USD
最大连续亏损: -148.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real31 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
