Negociações:
152
Negociações com lucro:
119 (78.28%)
Negociações com perda:
33 (21.71%)
Melhor negociação:
16.92 USD
Pior negociação:
-81.24 USD
Lucro bruto:
246.26 USD (204 474 pips)
Perda bruta:
-282.47 USD (271 353 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (27.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.13 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
41.73%
Depósito máximo carregado:
883.43%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
56 (36.84%)
Negociações curtas:
96 (63.16%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.24 USD
Lucro médio:
2.07 USD
Perda média:
-8.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-148.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-148.96 USD (2)
Crescimento mensal:
-59.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.21 USD
Máximo:
169.01 USD (50.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.70% (169.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
98.03% (246.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-36
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-67K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.92 USD
Pior negociação: -81 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +27.95 USD
Máxima perda consecutiva: -148.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.64 × 159
