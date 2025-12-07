SinaisSeções
Le Chung Dinh

MAX REBATE

Le Chung Dinh
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD por mês
crescimento desde 2025 -60%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
152
Negociações com lucro:
119 (78.28%)
Negociações com perda:
33 (21.71%)
Melhor negociação:
16.92 USD
Pior negociação:
-81.24 USD
Lucro bruto:
246.26 USD (204 474 pips)
Perda bruta:
-282.47 USD (271 353 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (27.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
46.13 USD (10)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
41.73%
Depósito máximo carregado:
883.43%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
16
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
56 (36.84%)
Negociações curtas:
96 (63.16%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.24 USD
Lucro médio:
2.07 USD
Perda média:
-8.56 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-148.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-148.96 USD (2)
Crescimento mensal:
-59.67%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
36.21 USD
Máximo:
169.01 USD (50.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
77.70% (169.01 USD)
Pelo Capital Líquido:
98.03% (246.79 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -36
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -67K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.92 USD
Pior negociação: -81 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +27.95 USD
Máxima perda consecutiva: -148.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.64 × 159
Updating
Sem comentários
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
