シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / MAX REBATE
Le Chung Dinh

MAX REBATE

Le Chung Dinh
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -60%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
152
利益トレード:
119 (78.28%)
損失トレード:
33 (21.71%)
ベストトレード:
16.92 USD
最悪のトレード:
-81.24 USD
総利益:
246.26 USD (204 474 pips)
総損失:
-282.47 USD (271 353 pips)
最大連続の勝ち:
15 (27.95 USD)
最大連続利益:
46.13 USD (10)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
41.73%
最大入金額:
883.43%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.21
長いトレード:
56 (36.84%)
短いトレード:
96 (63.16%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.24 USD
平均利益:
2.07 USD
平均損失:
-8.56 USD
最大連続の負け:
2 (-148.96 USD)
最大連続損失:
-148.96 USD (2)
月間成長:
-59.67%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
36.21 USD
最大の:
169.01 USD (50.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
77.70% (169.01 USD)
エクイティによる:
98.03% (246.79 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -36
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -67K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +16.92 USD
最悪のトレード: -81 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +27.95 USD
最大連続損失: -148.96 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.22 × 159
Updating
レビューなし
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
