Total de Trades:
152
Transacciones Rentables:
119 (78.28%)
Transacciones Irrentables:
33 (21.71%)
Mejor transacción:
16.92 USD
Peor transacción:
-81.24 USD
Beneficio Bruto:
246.26 USD (204 474 pips)
Pérdidas Brutas:
-282.47 USD (271 353 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (27.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
46.13 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
41.73%
Carga máxima del depósito:
883.43%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.21
Transacciones Largas:
56 (36.84%)
Transacciones Cortas:
96 (63.16%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.24 USD
Beneficio medio:
2.07 USD
Pérdidas medias:
-8.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-148.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-148.96 USD (2)
Crecimiento al mes:
-59.67%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.21 USD
Máxima:
169.01 USD (50.78%)
Reducción relativa:
De balance:
77.70% (169.01 USD)
De fondos:
98.03% (246.79 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-36
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-67K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +16.92 USD
Peor transacción: -81 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +27.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -148.96 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.34 × 158
|
ICMarketsSC-MT5-2
|96.00 × 1
