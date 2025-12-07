SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MAX REBATE
Le Chung Dinh

MAX REBATE

Le Chung Dinh
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 40 USD al mes
incremento desde 2025 -60%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
152
Transacciones Rentables:
119 (78.28%)
Transacciones Irrentables:
33 (21.71%)
Mejor transacción:
16.92 USD
Peor transacción:
-81.24 USD
Beneficio Bruto:
246.26 USD (204 474 pips)
Pérdidas Brutas:
-282.47 USD (271 353 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (27.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
46.13 USD (10)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
41.73%
Carga máxima del depósito:
883.43%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
16
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.21
Transacciones Largas:
56 (36.84%)
Transacciones Cortas:
96 (63.16%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.24 USD
Beneficio medio:
2.07 USD
Pérdidas medias:
-8.56 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-148.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-148.96 USD (2)
Crecimiento al mes:
-59.67%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
36.21 USD
Máxima:
169.01 USD (50.78%)
Reducción relativa:
De balance:
77.70% (169.01 USD)
De fondos:
98.03% (246.79 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -36
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -67K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +16.92 USD
Peor transacción: -81 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +27.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -148.96 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.34 × 158
ICMarketsSC-MT5-2
96.00 × 1
Updating
No hay comentarios
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
Copiar

