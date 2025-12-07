- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
152
Gewinntrades:
119 (78.28%)
Verlusttrades:
33 (21.71%)
Bester Trade:
16.92 USD
Schlechtester Trade:
-81.24 USD
Bruttoprofit:
246.26 USD (204 474 pips)
Bruttoverlust:
-282.47 USD (271 353 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (27.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
46.13 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
41.73%
Max deposit load:
883.43%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.21
Long-Positionen:
56 (36.84%)
Short-Positionen:
96 (63.16%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-148.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-148.96 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-59.67%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.21 USD
Maximaler:
169.01 USD (50.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
77.70% (169.01 USD)
Kapital:
98.03% (246.79 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-36
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-67K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.92 USD
Schlechtester Trade: -81 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -148.96 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.22 × 159
Updating
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
40 USD pro Monat
-60%
0
0
USD
USD
10
USD
USD
3
100%
152
78%
42%
0.87
-0.24
USD
USD
98%
1:200