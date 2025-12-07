SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / MAX REBATE
Le Chung Dinh

MAX REBATE

Le Chung Dinh
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 40 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -60%
Exness-MT5Real31
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
152
Gewinntrades:
119 (78.28%)
Verlusttrades:
33 (21.71%)
Bester Trade:
16.92 USD
Schlechtester Trade:
-81.24 USD
Bruttoprofit:
246.26 USD (204 474 pips)
Bruttoverlust:
-282.47 USD (271 353 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (27.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
46.13 USD (10)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
41.73%
Max deposit load:
883.43%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.21
Long-Positionen:
56 (36.84%)
Short-Positionen:
96 (63.16%)
Profit-Faktor:
0.87
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.24 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.07 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.56 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-148.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-148.96 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-59.67%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
36.21 USD
Maximaler:
169.01 USD (50.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
77.70% (169.01 USD)
Kapital:
98.03% (246.79 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -36
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -67K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.92 USD
Schlechtester Trade: -81 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -148.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real31" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.22 × 159
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Updating
Keine Bewertungen
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
MAX REBATE
40 USD pro Monat
-60%
0
0
USD
10
USD
3
100%
152
78%
42%
0.87
-0.24
USD
98%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.