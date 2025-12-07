- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
13
Profit Trade:
9 (69.23%)
Loss Trade:
4 (30.77%)
Best Trade:
6.99 USD
Worst Trade:
-6.73 USD
Profitto lordo:
21.57 USD (21 574 pips)
Perdita lorda:
-12.51 USD (12 515 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (16.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
16.99 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
23.44%
Massimo carico di deposito:
11.30%
Ultimo trade:
1 minuto fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
17 minuti
Fattore di recupero:
0.74
Long Trade:
7 (53.85%)
Short Trade:
6 (46.15%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
0.70 USD
Profitto medio:
2.40 USD
Perdita media:
-3.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-12.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12.24 USD (2)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.93 USD
Massimale:
12.24 USD (5.99%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.99% (12.24 USD)
Per equità:
4.73% (9.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|13
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|9.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +6.99 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +16.99 USD
Massima perdita consecutiva: -12.24 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|19.27 × 37
Updating
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
40USD al mese
5%
0
0
USD
USD
209
USD
USD
1
100%
13
69%
23%
1.72
0.70
USD
USD
6%
1:200