Всего трейдов:
152
Прибыльных трейдов:
119 (78.28%)
Убыточных трейдов:
33 (21.71%)
Лучший трейд:
16.92 USD
Худший трейд:
-81.24 USD
Общая прибыль:
246.26 USD (204 474 pips)
Общий убыток:
-282.47 USD (271 353 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (27.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.13 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
41.73%
Макс. загрузка депозита:
883.43%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
56 (36.84%)
Коротких трейдов:
96 (63.16%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.24 USD
Средняя прибыль:
2.07 USD
Средний убыток:
-8.56 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-148.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-148.96 USD (2)
Прирост в месяц:
-59.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.21 USD
Максимальная:
169.01 USD (50.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.70% (169.01 USD)
По эквити:
98.03% (246.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-36
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-67K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
TitanFX-MT5-01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 4
|
OxSecurities-Live
|4.05 × 21
|
Exness-MT5Real37
|10.43 × 14
|
Exness-MT5Real15
|12.55 × 86
|
VantageInternational-Live 7
|17.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|55.84 × 159
|
ICMarketsSC-MT5-2
|70.00 × 1
