Le Chung Dinh

MAX REBATE

Le Chung Dinh
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 40 USD в месяц
прирост с 2025 -60%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
152
Прибыльных трейдов:
119 (78.28%)
Убыточных трейдов:
33 (21.71%)
Лучший трейд:
16.92 USD
Худший трейд:
-81.24 USD
Общая прибыль:
246.26 USD (204 474 pips)
Общий убыток:
-282.47 USD (271 353 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (27.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
46.13 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
41.73%
Макс. загрузка депозита:
883.43%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
56 (36.84%)
Коротких трейдов:
96 (63.16%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.24 USD
Средняя прибыль:
2.07 USD
Средний убыток:
-8.56 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-148.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-148.96 USD (2)
Прирост в месяц:
-59.67%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
36.21 USD
Максимальная:
169.01 USD (50.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
77.70% (169.01 USD)
По эквити:
98.03% (246.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -36
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -67K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.92 USD
Худший трейд: -81 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +27.95 USD
Макс. убыток в серии: -148.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real31" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
TitanFX-MT5-01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 4
OxSecurities-Live
4.05 × 21
Exness-MT5Real37
10.43 × 14
Exness-MT5Real15
12.55 × 86
VantageInternational-Live 7
17.50 × 2
Exness-MT5Real31
55.84 × 159
ICMarketsSC-MT5-2
70.00 × 1
Updating
Нет отзывов
2025.12.26 17:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 16:14
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 19 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 14:14
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 11:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 09:08
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 17:05
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 17:05
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 16:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 16:05
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 16 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 13:38
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 07:32
High current drawdown in 43% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 06:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 05:29
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
High average monthly growth may indicate high trading risks
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MAX REBATE
40 USD в месяц
-60%
0
0
USD
10
USD
3
100%
152
78%
42%
0.87
-0.24
USD
98%
1:200
Копировать

