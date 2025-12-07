- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
46
盈利交易:
20 (43.47%)
亏损交易:
26 (56.52%)
最好交易:
4 299.41 USD
最差交易:
-2 082.14 USD
毛利:
26 927.54 USD (6 606 pips)
毛利亏损:
-24 588.62 USD (5 896 pips)
最大连续赢利:
4 (4 939.37 USD)
最大连续盈利:
5 522.56 USD (2)
夏普比率:
0.06
交易活动:
80.16%
最大入金加载:
101.26%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.37
长期交易:
24 (52.17%)
短期交易:
22 (47.83%)
利润因子:
1.10
预期回报:
50.85 USD
平均利润:
1 346.38 USD
平均损失:
-945.72 USD
最大连续失误:
4 (-6 242.35 USD)
最大连续亏损:
-6 242.35 USD (4)
每月增长:
2.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 031.74 USD
最大值:
6 346.39 USD (6.03%)
相对跌幅:
结余:
6.00% (6 313.95 USD)
净值:
5.65% (5 807.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|6
|EURUSD
|4
|CADJPY
|4
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|4
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|1.9K
|EURUSD
|361
|CADJPY
|2.6K
|CADCHF
|3.1K
|CHFJPY
|-5.8K
|AUDCAD
|3.6K
|EURGBP
|284
|NZDCAD
|-1.2K
|AUDNZD
|-1.3K
|GBPAUD
|229
|AUDJPY
|-305
|NZDUSD
|89
|AUDUSD
|-935
|GBPUSD
|-916
|EURCAD
|-366
|GBPCAD
|-1K
|USDCHF
|-1K
|USDCAD
|-441
|GBPJPY
|1.3K
|GBPCHF
|1.2K
|AUDCHF
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|692
|EURUSD
|245
|CADJPY
|724
|CADCHF
|124
|CHFJPY
|-1.6K
|AUDCAD
|1.1K
|EURGBP
|143
|NZDCAD
|-225
|AUDNZD
|-452
|GBPAUD
|87
|AUDJPY
|148
|NZDUSD
|19
|AUDUSD
|-48
|GBPUSD
|-214
|EURCAD
|-112
|GBPCAD
|-472
|USDCHF
|-281
|USDCAD
|-69
|GBPJPY
|731
|GBPCHF
|97
|AUDCHF
|133
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 299.41 USD
最差交易: -2 082 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +4 939.37 USD
最大连续亏损: -6 242.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 12
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
VantageFXInternational-Live
|0.23 × 22
|
Darwinex-Live
|0.26 × 5149
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.99 × 438
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 192
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.92 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|3.47 × 43
|
AdmiralMarkets-Live
|3.63 × 257
|
TickmillUK-Live
|3.83 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.88 × 16
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
FXOpen-MT5
|4.88 × 8
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
BCS5-Real
|5.33 × 6
