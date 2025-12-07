- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
20 (43.47%)
損失トレード:
26 (56.52%)
ベストトレード:
4 299.41 USD
最悪のトレード:
-2 082.14 USD
総利益:
26 927.54 USD (6 606 pips)
総損失:
-24 611.88 USD (5 896 pips)
最大連続の勝ち:
4 (4 939.37 USD)
最大連続利益:
5 522.56 USD (2)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
70.29%
最大入金額:
101.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
0.36
長いトレード:
24 (52.17%)
短いトレード:
22 (47.83%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
50.34 USD
平均利益:
1 346.38 USD
平均損失:
-946.61 USD
最大連続の負け:
4 (-6 242.35 USD)
最大連続損失:
-6 242.35 USD (4)
月間成長:
2.34%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 031.74 USD
最大の:
6 346.39 USD (6.03%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.00% (6 313.95 USD)
エクイティによる:
5.65% (5 807.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY
|6
|EURUSD
|4
|CADJPY
|4
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|4
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY
|1.9K
|EURUSD
|361
|CADJPY
|2.6K
|CADCHF
|3.1K
|CHFJPY
|-5.8K
|AUDCAD
|3.6K
|EURGBP
|284
|NZDCAD
|-1.2K
|AUDNZD
|-1.3K
|GBPAUD
|229
|AUDJPY
|-305
|NZDUSD
|89
|AUDUSD
|-935
|GBPUSD
|-916
|EURCAD
|-366
|GBPCAD
|-1K
|USDCHF
|-1K
|USDCAD
|-441
|GBPJPY
|1.3K
|GBPCHF
|1.2K
|AUDCHF
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY
|692
|EURUSD
|245
|CADJPY
|724
|CADCHF
|124
|CHFJPY
|-1.6K
|AUDCAD
|1.1K
|EURGBP
|143
|NZDCAD
|-225
|AUDNZD
|-452
|GBPAUD
|87
|AUDJPY
|148
|NZDUSD
|19
|AUDUSD
|-48
|GBPUSD
|-214
|EURCAD
|-112
|GBPCAD
|-472
|USDCHF
|-281
|USDCAD
|-69
|GBPJPY
|731
|GBPCHF
|97
|AUDCHF
|133
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 299.41 USD
最悪のトレード: -2 082 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +4 939.37 USD
最大連続損失: -6 242.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 12
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
VantageFXInternational-Live
|0.23 × 22
|
Darwinex-Live
|0.26 × 5149
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.99 × 438
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 192
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.92 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|3.47 × 43
|
AdmiralMarkets-Live
|3.63 × 257
|
TickmillUK-Live
|3.83 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.88 × 16
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
FXOpen-MT5
|4.88 × 8
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
BCS5-Real
|5.33 × 6
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
3
0%
46
43%
70%
1.09
50.34
USD
USD
6%
1:200