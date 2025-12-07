- Crescimento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
20 (43.47%)
Negociações com perda:
26 (56.52%)
Melhor negociação:
4 299.41 USD
Pior negociação:
-2 082.14 USD
Lucro bruto:
26 927.54 USD (6 606 pips)
Perda bruta:
-24 611.88 USD (5 896 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (4 939.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 522.56 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
70.29%
Depósito máximo carregado:
101.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.36
Negociações longas:
24 (52.17%)
Negociações curtas:
22 (47.83%)
Fator de lucro:
1.09
Valor esperado:
50.34 USD
Lucro médio:
1 346.38 USD
Perda média:
-946.61 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-6 242.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-6 242.35 USD (4)
Crescimento mensal:
2.34%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 031.74 USD
Máximo:
6 346.39 USD (6.03%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.00% (6 313.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.65% (5 807.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY
|6
|EURUSD
|4
|CADJPY
|4
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|4
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|1
|AUDCHF
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY
|1.9K
|EURUSD
|361
|CADJPY
|2.6K
|CADCHF
|3.1K
|CHFJPY
|-5.8K
|AUDCAD
|3.6K
|EURGBP
|284
|NZDCAD
|-1.2K
|AUDNZD
|-1.3K
|GBPAUD
|229
|AUDJPY
|-305
|NZDUSD
|89
|AUDUSD
|-935
|GBPUSD
|-916
|EURCAD
|-366
|GBPCAD
|-1K
|USDCHF
|-1K
|USDCAD
|-441
|GBPJPY
|1.3K
|GBPCHF
|1.2K
|AUDCHF
|1.1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY
|692
|EURUSD
|245
|CADJPY
|724
|CADCHF
|124
|CHFJPY
|-1.6K
|AUDCAD
|1.1K
|EURGBP
|143
|NZDCAD
|-225
|AUDNZD
|-452
|GBPAUD
|87
|AUDJPY
|148
|NZDUSD
|19
|AUDUSD
|-48
|GBPUSD
|-214
|EURCAD
|-112
|GBPCAD
|-472
|USDCHF
|-281
|USDCAD
|-69
|GBPJPY
|731
|GBPCHF
|97
|AUDCHF
|133
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 299.41 USD
Pior negociação: -2 082 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +4 939.37 USD
Máxima perda consecutiva: -6 242.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 12
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
VantageFXInternational-Live
|0.23 × 22
Darwinex-Live
|0.26 × 5149
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
PrimeCodex-MT5
|0.99 × 438
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 192
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.92 × 24
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 7
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 6
XMGlobal-MT5 2
|3.47 × 43
AdmiralMarkets-Live
|3.63 × 257
TickmillUK-Live
|3.83 × 6
ForexTimeFXTM-Live01
|3.88 × 16
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
FXOpen-MT5
|4.88 × 8
Binary.com-Server
|5.22 × 9
BCS5-Real
|5.33 × 6
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
3
0%
46
43%
70%
1.09
50.34
USD
USD
6%
1:200