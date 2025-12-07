- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
8
Kârla kapanan işlemler:
2 (25.00%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (75.00%)
En iyi işlem:
1 274.67 USD
En kötü işlem:
-983.98 USD
Brüt kâr:
2 423.13 USD (682 pips)
Brüt zarar:
-4 142.24 USD (625 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
1 (1 274.67 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 274.67 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.22
Alım-satım etkinliği:
57.43%
Maks. mevduat yükü:
61.54%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
5 (62.50%)
Satış işlemleri:
3 (37.50%)
Kâr faktörü:
0.58
Beklenen getiri:
-214.89 USD
Ortalama kâr:
1 211.57 USD
Ortalama zarar:
-690.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-2 755.22 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 755.22 USD (3)
Aylık büyüme:
-1.72%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 857.12 USD
Maksimum:
2 857.12 USD (2.86%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.82% (2 822.28 USD)
Varlığa göre:
0.90% (881.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|CADJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|133
|AUDUSD
|-935
|EURGBP
|-885
|CADJPY
|1.3K
|GBPUSD
|-916
|EURCAD
|-366
|NZDCAD
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|128
|AUDUSD
|-48
|EURGBP
|-103
|CADJPY
|405
|GBPUSD
|-214
|EURCAD
|-112
|NZDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 274.67 USD
En kötü işlem: -984 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +1 274.67 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 755.22 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.24 × 2192
|
VantageFXInternational-Live
|0.29 × 14
|
FXOpen-MT5
|0.50 × 4
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 142
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 373
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.40 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.01 × 230
|
XMGlobal-MT5 2
|3.07 × 29
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.88 × 16
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 4
|4.91 × 392
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
HFMarketsGlobal-Live1
|5.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
İnceleme yok
