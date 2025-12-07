- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
20 (43.47%)
Убыточных трейдов:
26 (56.52%)
Лучший трейд:
4 299.41 USD
Худший трейд:
-2 082.14 USD
Общая прибыль:
26 927.54 USD (6 606 pips)
Общий убыток:
-24 588.62 USD (5 896 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (4 939.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 522.56 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
80.16%
Макс. загрузка депозита:
101.26%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.37
Длинных трейдов:
24 (52.17%)
Коротких трейдов:
22 (47.83%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
50.85 USD
Средняя прибыль:
1 346.38 USD
Средний убыток:
-945.72 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-6 242.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-6 242.35 USD (4)
Прирост в месяц:
2.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 031.74 USD
Максимальная:
6 346.39 USD (6.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.00% (6 313.95 USD)
По эквити:
5.65% (5 807.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|6
|EURUSD
|4
|CADJPY
|4
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|4
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|1.9K
|EURUSD
|361
|CADJPY
|2.6K
|CADCHF
|3.1K
|CHFJPY
|-5.8K
|AUDCAD
|3.6K
|EURGBP
|284
|NZDCAD
|-1.2K
|AUDNZD
|-1.3K
|GBPAUD
|229
|AUDJPY
|-305
|NZDUSD
|89
|AUDUSD
|-935
|GBPUSD
|-916
|EURCAD
|-366
|GBPCAD
|-1K
|USDCHF
|-1K
|USDCAD
|-441
|GBPJPY
|1.3K
|GBPCHF
|1.2K
|AUDCHF
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|692
|EURUSD
|245
|CADJPY
|724
|CADCHF
|124
|CHFJPY
|-1.6K
|AUDCAD
|1.1K
|EURGBP
|143
|NZDCAD
|-225
|AUDNZD
|-452
|GBPAUD
|87
|AUDJPY
|148
|NZDUSD
|19
|AUDUSD
|-48
|GBPUSD
|-214
|EURCAD
|-112
|GBPCAD
|-472
|USDCHF
|-281
|USDCAD
|-69
|GBPJPY
|731
|GBPCHF
|97
|AUDCHF
|133
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 299.41 USD
Худший трейд: -2 082 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4 939.37 USD
Макс. убыток в серии: -6 242.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 12
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
VantageFXInternational-Live
|0.23 × 22
|
Darwinex-Live
|0.26 × 5149
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.99 × 438
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 192
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.92 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|3.47 × 43
|
AdmiralMarkets-Live
|3.63 × 257
|
TickmillUK-Live
|3.83 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.88 × 16
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
FXOpen-MT5
|4.88 × 8
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
BCS5-Real
|5.33 × 6
еще 12...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
3
0%
46
43%
80%
1.09
50.85
USD
USD
6%
1:200