- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
46
Transacciones Rentables:
20 (43.47%)
Transacciones Irrentables:
26 (56.52%)
Mejor transacción:
4 299.41 USD
Peor transacción:
-2 082.14 USD
Beneficio Bruto:
26 927.54 USD (6 606 pips)
Pérdidas Brutas:
-24 611.88 USD (5 896 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (4 939.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 522.56 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
70.29%
Carga máxima del depósito:
101.26%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
0.36
Transacciones Largas:
24 (52.17%)
Transacciones Cortas:
22 (47.83%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
50.34 USD
Beneficio medio:
1 346.38 USD
Pérdidas medias:
-946.61 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-6 242.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 242.35 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.34%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 031.74 USD
Máxima:
6 346.39 USD (6.03%)
Reducción relativa:
De balance:
6.00% (6 313.95 USD)
De fondos:
5.65% (5 807.22 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURJPY
|6
|EURUSD
|4
|CADJPY
|4
|CADCHF
|4
|CHFJPY
|4
|AUDCAD
|3
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|GBPAUD
|2
|AUDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|AUDUSD
|1
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|1
|GBPCAD
|1
|USDCHF
|1
|USDCAD
|1
|GBPJPY
|1
|GBPCHF
|1
|AUDCHF
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURJPY
|1.9K
|EURUSD
|361
|CADJPY
|2.6K
|CADCHF
|3.1K
|CHFJPY
|-5.8K
|AUDCAD
|3.6K
|EURGBP
|284
|NZDCAD
|-1.2K
|AUDNZD
|-1.3K
|GBPAUD
|229
|AUDJPY
|-305
|NZDUSD
|89
|AUDUSD
|-935
|GBPUSD
|-916
|EURCAD
|-366
|GBPCAD
|-1K
|USDCHF
|-1K
|USDCAD
|-441
|GBPJPY
|1.3K
|GBPCHF
|1.2K
|AUDCHF
|1.1K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURJPY
|692
|EURUSD
|245
|CADJPY
|724
|CADCHF
|124
|CHFJPY
|-1.6K
|AUDCAD
|1.1K
|EURGBP
|143
|NZDCAD
|-225
|AUDNZD
|-452
|GBPAUD
|87
|AUDJPY
|148
|NZDUSD
|19
|AUDUSD
|-48
|GBPUSD
|-214
|EURCAD
|-112
|GBPCAD
|-472
|USDCHF
|-281
|USDCAD
|-69
|GBPJPY
|731
|GBPCHF
|97
|AUDCHF
|133
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 12
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
VantageFXInternational-Live
|0.23 × 22
|
Darwinex-Live
|0.26 × 5149
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
PrimeCodex-MT5
|0.99 × 438
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.04 × 192
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.92 × 24
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.00 × 7
|
Ava-Real 1-MT5
|3.33 × 6
|
XMGlobal-MT5 2
|3.47 × 43
|
AdmiralMarkets-Live
|3.63 × 257
|
TickmillUK-Live
|3.83 × 6
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.88 × 16
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Exness-MT5Real31
|4.24 × 21
|
FXOpen-MT5
|4.88 × 8
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
BCS5-Real
|5.33 × 6
otros 12...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
2%
0
0
USD
USD
102K
USD
USD
3
0%
46
43%
70%
1.09
50.34
USD
USD
6%
1:200