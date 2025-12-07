- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
2 (25.00%)
Loss Trade:
6 (75.00%)
Best Trade:
1 274.67 USD
Worst Trade:
-983.98 USD
Profitto lordo:
2 423.13 USD (682 pips)
Perdita lorda:
-4 142.24 USD (625 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (1 274.67 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 274.67 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.22
Attività di trading:
57.43%
Massimo carico di deposito:
61.54%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
5 (62.50%)
Short Trade:
3 (37.50%)
Fattore di profitto:
0.58
Profitto previsto:
-214.89 USD
Profitto medio:
1 211.57 USD
Perdita media:
-690.37 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 755.22 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 755.22 USD (3)
Crescita mensile:
-1.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 857.12 USD
Massimale:
2 857.12 USD (2.86%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.82% (2 822.28 USD)
Per equità:
0.90% (881.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|1
|EURGBP
|1
|CADJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURCAD
|1
|NZDCAD
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|133
|AUDUSD
|-935
|EURGBP
|-885
|CADJPY
|1.3K
|GBPUSD
|-916
|EURCAD
|-366
|NZDCAD
|-17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|128
|AUDUSD
|-48
|EURGBP
|-103
|CADJPY
|405
|GBPUSD
|-214
|EURCAD
|-112
|NZDCAD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 274.67 USD
Worst Trade: -984 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 274.67 USD
Massima perdita consecutiva: -2 755.22 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.19 × 37
|
Darwinex-Live
|0.24 × 2192
|
VantageFXInternational-Live
|0.29 × 14
|
FXOpen-MT5
|0.50 × 4
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.67 × 3
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.67 × 142
|
PrimeCodex-MT5
|0.95 × 373
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
TickmillUK-Live
|1.25 × 4
|
Exness-MT5Real20
|2.00 × 1
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|2.40 × 15
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|3.01 × 230
|
XMGlobal-MT5 2
|3.07 × 29
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.88 × 16
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 2
|
Ava-Real 1-MT5
|4.00 × 4
|
XMGlobal-MT5 4
|4.91 × 392
|
Binary.com-Server
|5.22 × 9
|
HFMarketsGlobal-Live1
|5.50 × 2
|
RoboForex-Pro
|5.73 × 207
Non ci sono recensioni
