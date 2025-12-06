- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
54
盈利交易:
38 (70.37%)
亏损交易:
16 (29.63%)
最好交易:
0.29 MBT
最差交易:
-0.26 MBT
毛利:
1.15 MBT (4 804 pips)
毛利亏损:
-1.00 MBT (4 047 pips)
最大连续赢利:
12 (0.26 MBT)
最大连续盈利:
0.33 MBT (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
96.12%
最大入金加载:
42.65%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
44
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.56
长期交易:
37 (68.52%)
短期交易:
17 (31.48%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.00 MBT
平均利润:
0.03 MBT
平均损失:
-0.06 MBT
最大连续失误:
6 (-0.17 MBT)
最大连续亏损:
-0.27 MBT (2)
每月增长:
5.05%
算法交易:
27%
结余跌幅:
绝对:
0.08 MBT
最大值:
0.27 MBT (7.99%)
相对跌幅:
结余:
7.50% (0.27 MBT)
净值:
43.97% (1.53 MBT)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|52
|XAUUSD_e
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD_e
|0
|XAUUSD_e
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD_e
|-472
|XAUUSD_e
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +0.29 MBT
最差交易: -0 MBT
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +0.26 MBT
最大连续亏损: -0.17 MBT
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FreshForex-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月31 USD
5%
0
0
USD
USD
3
MBT
MBT
3
27%
54
70%
96%
1.15
0.00
MBT
MBT
44%
1:500