信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ProTrading House
Aleksey Mukhin

ProTrading House

Aleksey Mukhin
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 31 USD per 
增长自 2025 5%
FreshForex-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
54
盈利交易:
38 (70.37%)
亏损交易:
16 (29.63%)
最好交易:
0.29 MBT
最差交易:
-0.26 MBT
毛利:
1.15 MBT (4 804 pips)
毛利亏损:
-1.00 MBT (4 047 pips)
最大连续赢利:
12 (0.26 MBT)
最大连续盈利:
0.33 MBT (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
96.12%
最大入金加载:
42.65%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
44
平均持有时间:
17 小时
采收率:
0.56
长期交易:
37 (68.52%)
短期交易:
17 (31.48%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.00 MBT
平均利润:
0.03 MBT
平均损失:
-0.06 MBT
最大连续失误:
6 (-0.17 MBT)
最大连续亏损:
-0.27 MBT (2)
每月增长:
5.05%
算法交易:
27%
结余跌幅:
绝对:
0.08 MBT
最大值:
0.27 MBT (7.99%)
相对跌幅:
结余:
7.50% (0.27 MBT)
净值:
43.97% (1.53 MBT)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD_e 52
XAUUSD_e 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD_e 0
XAUUSD_e 0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD_e -472
XAUUSD_e 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.29 MBT
最差交易: -0 MBT
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +0.26 MBT
最大连续亏损: -0.17 MBT

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FreshForex-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 13:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 05:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 10:45
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ProTrading House
每月31 USD
5%
0
0
USD
3
MBT
3
27%
54
70%
96%
1.15
0.00
MBT
44%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载