- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
54
利益トレード:
38 (70.37%)
損失トレード:
16 (29.63%)
ベストトレード:
0.29 MBT
最悪のトレード:
-0.26 MBT
総利益:
1.15 MBT (4 804 pips)
総損失:
-1.00 MBT (4 047 pips)
最大連続の勝ち:
12 (0.26 MBT)
最大連続利益:
0.33 MBT (3)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
96.12%
最大入金額:
42.65%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
44
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
0.56
長いトレード:
37 (68.52%)
短いトレード:
17 (31.48%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.00 MBT
平均利益:
0.03 MBT
平均損失:
-0.06 MBT
最大連続の負け:
6 (-0.17 MBT)
最大連続損失:
-0.27 MBT (2)
月間成長:
5.05%
アルゴリズム取引:
27%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.08 MBT
最大の:
0.27 MBT (7.99%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.50% (0.27 MBT)
エクイティによる:
43.97% (1.53 MBT)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|52
|XAUUSD_e
|2
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD_e
|0
|XAUUSD_e
|0
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD_e
|-472
|XAUUSD_e
|1.2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.29 MBT
最悪のトレード: -0 MBT
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +0.26 MBT
最大連続損失: -0.17 MBT
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FreshForex-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
