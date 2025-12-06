- 자본
- 축소
트레이드:
111
이익 거래:
84 (75.67%)
손실 거래:
27 (24.32%)
최고의 거래:
0.35 MBT
최악의 거래:
-0.26 MBT
총 수익:
2.85 MBT (11 306 pips)
총 손실:
-1.61 MBT (6 398 pips)
연속 최대 이익:
17 (0.36 MBT)
연속 최대 이익:
0.75 MBT (11)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
94.67%
최대 입금량:
42.65%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.95
롱(주식매수):
60 (54.05%)
숏(주식차입매도):
51 (45.95%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
0.01 MBT
평균 이익:
0.03 MBT
평균 손실:
-0.06 MBT
연속 최대 손실:
9 (-0.18 MBT)
연속 최대 손실:
-0.27 MBT (2)
월별 성장률:
32.53%
Algo 트레이딩:
37%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 MBT
최대한의:
0.42 MBT (12.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.24% (0.42 MBT)
자본금별:
48.96% (2.12 MBT)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|78
|USDCAD_e
|17
|GBPUSD_e
|8
|XAGUSD_e
|5
|XAUUSD_e
|2
|#DAX30_e
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD_e
|1
|USDCAD_e
|0
|GBPUSD_e
|0
|XAGUSD_e
|0
|XAUUSD_e
|0
|#DAX30_e
|0
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|
1 2 3 4
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD_e
|1.4K
|USDCAD_e
|634
|GBPUSD_e
|1.4K
|XAGUSD_e
|-68
|XAUUSD_e
|1.2K
|#DAX30_e
|160
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +0.35 MBT
최악의 거래: -0 MBT
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +0.36 MBT
연속 최대 손실: -0.18 MBT
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FreshForex-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 31 USD
33%
0
0
USD
USD
6
MBT
MBT
5
37%
111
75%
95%
1.77
0.01
MBT
MBT
49%
1:500