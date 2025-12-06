시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / ProTrading House
Aleksey Mukhin

ProTrading House

Aleksey Mukhin
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 31 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 33%
FreshForex-Real
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
111
이익 거래:
84 (75.67%)
손실 거래:
27 (24.32%)
최고의 거래:
0.35 MBT
최악의 거래:
-0.26 MBT
총 수익:
2.85 MBT (11 306 pips)
총 손실:
-1.61 MBT (6 398 pips)
연속 최대 이익:
17 (0.36 MBT)
연속 최대 이익:
0.75 MBT (11)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
94.67%
최대 입금량:
42.65%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
2.95
롱(주식매수):
60 (54.05%)
숏(주식차입매도):
51 (45.95%)
수익 요인:
1.77
기대수익:
0.01 MBT
평균 이익:
0.03 MBT
평균 손실:
-0.06 MBT
연속 최대 손실:
9 (-0.18 MBT)
연속 최대 손실:
-0.27 MBT (2)
월별 성장률:
32.53%
Algo 트레이딩:
37%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 MBT
최대한의:
0.42 MBT (12.24%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.24% (0.42 MBT)
자본금별:
48.96% (2.12 MBT)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD_e 78
USDCAD_e 17
GBPUSD_e 8
XAGUSD_e 5
XAUUSD_e 2
#DAX30_e 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD_e 1
USDCAD_e 0
GBPUSD_e 0
XAGUSD_e 0
XAUUSD_e 0
#DAX30_e 0
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD_e 1.4K
USDCAD_e 634
GBPUSD_e 1.4K
XAGUSD_e -68
XAUUSD_e 1.2K
#DAX30_e 160
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +0.35 MBT
최악의 거래: -0 MBT
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +0.36 MBT
연속 최대 손실: -0.18 MBT

리뷰 없음
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2025.12.31 01:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 00:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.30 19:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 18:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 16:50
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 13:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 12:47
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 13:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
