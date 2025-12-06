- Прирост
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
42 (66.66%)
Убыточных трейдов:
21 (33.33%)
Лучший трейд:
0.29 MBT
Худший трейд:
-0.26 MBT
Общая прибыль:
1.24 MBT (5 196 pips)
Общий убыток:
-1.05 MBT (4 292 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (0.26 MBT)
Макс. прибыль в серии:
0.33 MBT (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
96.12%
Макс. загрузка депозита:
42.65%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
42 (66.67%)
Коротких трейдов:
21 (33.33%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.00 MBT
Средняя прибыль:
0.03 MBT
Средний убыток:
-0.05 MBT
Макс. серия проигрышей:
9 (-0.18 MBT)
Макс. убыток в серии:
-0.27 MBT (2)
Прирост в месяц:
6.31%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 MBT
Максимальная:
0.31 MBT (9.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.61% (0.31 MBT)
По эквити:
43.97% (1.53 MBT)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|55
|USDCAD_e
|5
|XAUUSD_e
|2
|#DAX30_e
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD_e
|0
|USDCAD_e
|0
|XAUUSD_e
|0
|#DAX30_e
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD_e
|-240
|USDCAD_e
|-245
|XAUUSD_e
|1.2K
|#DAX30_e
|160
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
