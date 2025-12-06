СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / ProTrading House
Aleksey Mukhin

ProTrading House

Aleksey Mukhin
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 31 USD в месяц
прирост с 2025 6%
FreshForex-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
63
Прибыльных трейдов:
42 (66.66%)
Убыточных трейдов:
21 (33.33%)
Лучший трейд:
0.29 MBT
Худший трейд:
-0.26 MBT
Общая прибыль:
1.24 MBT (5 196 pips)
Общий убыток:
-1.05 MBT (4 292 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (0.26 MBT)
Макс. прибыль в серии:
0.33 MBT (3)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
96.12%
Макс. загрузка депозита:
42.65%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
59
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.61
Длинных трейдов:
42 (66.67%)
Коротких трейдов:
21 (33.33%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
0.00 MBT
Средняя прибыль:
0.03 MBT
Средний убыток:
-0.05 MBT
Макс. серия проигрышей:
9 (-0.18 MBT)
Макс. убыток в серии:
-0.27 MBT (2)
Прирост в месяц:
6.31%
Алготрейдинг:
23%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.08 MBT
Максимальная:
0.31 MBT (9.17%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.61% (0.31 MBT)
По эквити:
43.97% (1.53 MBT)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD_e 55
USDCAD_e 5
XAUUSD_e 2
#DAX30_e 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD_e 0
USDCAD_e 0
XAUUSD_e 0
#DAX30_e 0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD_e -240
USDCAD_e -245
XAUUSD_e 1.2K
#DAX30_e 160
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.29 MBT
Худший трейд: -0 MBT
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +0.26 MBT
Макс. убыток в серии: -0.18 MBT

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FreshForex-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 13:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 05:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 10:45
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
