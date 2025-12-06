- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
54
Transacciones Rentables:
38 (70.37%)
Transacciones Irrentables:
16 (29.63%)
Mejor transacción:
0.29 MBT
Peor transacción:
-0.26 MBT
Beneficio Bruto:
1.15 MBT (4 804 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.00 MBT (4 047 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (0.26 MBT)
Beneficio máximo consecutivo:
0.33 MBT (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
96.12%
Carga máxima del depósito:
42.65%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.56
Transacciones Largas:
37 (68.52%)
Transacciones Cortas:
17 (31.48%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.00 MBT
Beneficio medio:
0.03 MBT
Pérdidas medias:
-0.06 MBT
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-0.17 MBT)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.27 MBT (2)
Crecimiento al mes:
5.05%
Trading algorítmico:
27%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 MBT
Máxima:
0.27 MBT (7.99%)
Reducción relativa:
De balance:
7.50% (0.27 MBT)
De fondos:
43.97% (1.53 MBT)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|52
|XAUUSD_e
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD_e
|0
|XAUUSD_e
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD_e
|-472
|XAUUSD_e
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +0.29 MBT
Peor transacción: -0 MBT
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +0.26 MBT
Pérdidas máximas consecutivas: -0.17 MBT
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FreshForex-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
31 USD al mes
5%
0
0
USD
USD
3
MBT
MBT
3
27%
54
70%
96%
1.15
0.00
MBT
MBT
44%
1:500