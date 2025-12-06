SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ProTrading House
Aleksey Mukhin

ProTrading House

Aleksey Mukhin
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 31 USD al mes
incremento desde 2025 5%
FreshForex-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
54
Transacciones Rentables:
38 (70.37%)
Transacciones Irrentables:
16 (29.63%)
Mejor transacción:
0.29 MBT
Peor transacción:
-0.26 MBT
Beneficio Bruto:
1.15 MBT (4 804 pips)
Pérdidas Brutas:
-1.00 MBT (4 047 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (0.26 MBT)
Beneficio máximo consecutivo:
0.33 MBT (3)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
96.12%
Carga máxima del depósito:
42.65%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
44
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
0.56
Transacciones Largas:
37 (68.52%)
Transacciones Cortas:
17 (31.48%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.00 MBT
Beneficio medio:
0.03 MBT
Pérdidas medias:
-0.06 MBT
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-0.17 MBT)
Pérdidas máximas consecutivas:
-0.27 MBT (2)
Crecimiento al mes:
5.05%
Trading algorítmico:
27%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 MBT
Máxima:
0.27 MBT (7.99%)
Reducción relativa:
De balance:
7.50% (0.27 MBT)
De fondos:
43.97% (1.53 MBT)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD_e 52
XAUUSD_e 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD_e 0
XAUUSD_e 0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD_e -472
XAUUSD_e 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +0.29 MBT
Peor transacción: -0 MBT
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +0.26 MBT
Pérdidas máximas consecutivas: -0.17 MBT

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FreshForex-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

