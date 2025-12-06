SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ProTrading House
Aleksey Mukhin

ProTrading House

Aleksey Mukhin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 31 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
FreshForex-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
54
Gewinntrades:
38 (70.37%)
Verlusttrades:
16 (29.63%)
Bester Trade:
0.29 MBT
Schlechtester Trade:
-0.26 MBT
Bruttoprofit:
1.15 MBT (4 804 pips)
Bruttoverlust:
-1.00 MBT (4 047 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (0.26 MBT)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.33 MBT (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
96.12%
Max deposit load:
42.65%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.56
Long-Positionen:
37 (68.52%)
Short-Positionen:
17 (31.48%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.00 MBT
Durchschnittlicher Profit:
0.03 MBT
Durchschnittlicher Verlust:
-0.06 MBT
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-0.17 MBT)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.27 MBT (2)
Wachstum pro Monat :
5.05%
Algo-Trading:
27%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 MBT
Maximaler:
0.27 MBT (7.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.50% (0.27 MBT)
Kapital:
43.97% (1.53 MBT)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD_e 52
XAUUSD_e 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD_e 0
XAUUSD_e 0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD_e -472
XAUUSD_e 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.29 MBT
Schlechtester Trade: -0 MBT
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.26 MBT
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.17 MBT

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FreshForex-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.24 08:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 03:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 00:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 15:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 14:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 13:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.23 13:02
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 11:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 09:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 08:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 07:56
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 06:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 05:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 04:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 03:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 10:45
No swaps are charged on the signal account
2025.12.11 19:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ProTrading House
31 USD pro Monat
5%
0
0
USD
3
MBT
3
27%
54
70%
96%
1.15
0.00
MBT
44%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.