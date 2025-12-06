- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
54
Gewinntrades:
38 (70.37%)
Verlusttrades:
16 (29.63%)
Bester Trade:
0.29 MBT
Schlechtester Trade:
-0.26 MBT
Bruttoprofit:
1.15 MBT (4 804 pips)
Bruttoverlust:
-1.00 MBT (4 047 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (0.26 MBT)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
0.33 MBT (3)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
96.12%
Max deposit load:
42.65%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
46
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
0.56
Long-Positionen:
37 (68.52%)
Short-Positionen:
17 (31.48%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.00 MBT
Durchschnittlicher Profit:
0.03 MBT
Durchschnittlicher Verlust:
-0.06 MBT
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-0.17 MBT)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-0.27 MBT (2)
Wachstum pro Monat :
5.05%
Algo-Trading:
27%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 MBT
Maximaler:
0.27 MBT (7.99%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.50% (0.27 MBT)
Kapital:
43.97% (1.53 MBT)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|52
|XAUUSD_e
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD_e
|0
|XAUUSD_e
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD_e
|-472
|XAUUSD_e
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +0.29 MBT
Schlechtester Trade: -0 MBT
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +0.26 MBT
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.17 MBT
