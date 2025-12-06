SinaisSeções
Aleksey Mukhin

ProTrading House

Aleksey Mukhin
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 31 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
FreshForex-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
38 (70.37%)
Negociações com perda:
16 (29.63%)
Melhor negociação:
0.29 MBT
Pior negociação:
-0.26 MBT
Lucro bruto:
1.15 MBT (4 804 pips)
Perda bruta:
-1.00 MBT (4 047 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (0.26 MBT)
Máximo lucro consecutivo:
0.33 MBT (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
96.12%
Depósito máximo carregado:
42.65%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.56
Negociações longas:
37 (68.52%)
Negociações curtas:
17 (31.48%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.00 MBT
Lucro médio:
0.03 MBT
Perda média:
-0.06 MBT
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-0.17 MBT)
Máxima perda consecutiva:
-0.27 MBT (2)
Crescimento mensal:
5.05%
Algotrading:
27%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 MBT
Máximo:
0.27 MBT (7.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.50% (0.27 MBT)
Pelo Capital Líquido:
43.97% (1.53 MBT)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD_e 52
XAUUSD_e 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD_e 0
XAUUSD_e 0
1 2 3
1 2 3
1 2 3
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD_e -472
XAUUSD_e 1.2K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +0.29 MBT
Pior negociação: -0 MBT
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +0.26 MBT
Máxima perda consecutiva: -0.17 MBT

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FreshForex-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
