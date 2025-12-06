- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
54
Negociações com lucro:
38 (70.37%)
Negociações com perda:
16 (29.63%)
Melhor negociação:
0.29 MBT
Pior negociação:
-0.26 MBT
Lucro bruto:
1.15 MBT (4 804 pips)
Perda bruta:
-1.00 MBT (4 047 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (0.26 MBT)
Máximo lucro consecutivo:
0.33 MBT (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
96.12%
Depósito máximo carregado:
42.65%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
44
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
0.56
Negociações longas:
37 (68.52%)
Negociações curtas:
17 (31.48%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.00 MBT
Lucro médio:
0.03 MBT
Perda média:
-0.06 MBT
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-0.17 MBT)
Máxima perda consecutiva:
-0.27 MBT (2)
Crescimento mensal:
5.05%
Algotrading:
27%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.08 MBT
Máximo:
0.27 MBT (7.99%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.50% (0.27 MBT)
Pelo Capital Líquido:
43.97% (1.53 MBT)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD_e
|52
|XAUUSD_e
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD_e
|0
|XAUUSD_e
|0
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD_e
|-472
|XAUUSD_e
|1.2K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FreshForex-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
