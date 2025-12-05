- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
109
盈利交易:
79 (72.47%)
亏损交易:
30 (27.52%)
最好交易:
70.44 USD
最差交易:
-85.87 USD
毛利:
700.75 USD (64 322 pips)
毛利亏损:
-613.54 USD (42 223 pips)
最大连续赢利:
12 (108.14 USD)
最大连续盈利:
194.45 USD (9)
夏普比率:
0.10
交易活动:
21.93%
最大入金加载:
74.61%
最近交易:
11 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 小时
采收率:
0.33
长期交易:
107 (98.17%)
短期交易:
2 (1.83%)
利润因子:
1.14
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
8.87 USD
平均损失:
-20.45 USD
最大连续失误:
3 (-191.65 USD)
最大连续亏损:
-191.65 USD (3)
每月增长:
-37.21%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.08 USD
最大值:
267.64 USD (48.33%)
相对跌幅:
结余:
75.50% (267.49 USD)
净值:
54.82% (188.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.44 USD
最差交易: -86 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +108.14 USD
最大连续亏损: -191.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月48 USD
-24%
0
0
USD
USD
87
USD
USD
5
0%
109
72%
22%
1.14
0.80
USD
USD
75%
1:300