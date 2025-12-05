SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / BaedsRFGoldNas
Edson Carvalho

BaedsRFGoldNas

Edson Carvalho
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 48 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -24%
RoboForex-ECN
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
109
Gewinntrades:
79 (72.47%)
Verlusttrades:
30 (27.52%)
Bester Trade:
70.44 USD
Schlechtester Trade:
-85.87 USD
Bruttoprofit:
700.75 USD (64 322 pips)
Bruttoverlust:
-613.54 USD (42 223 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (108.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
194.45 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
21.93%
Max deposit load:
74.61%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.33
Long-Positionen:
107 (98.17%)
Short-Positionen:
2 (1.83%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-191.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-191.65 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-37.21%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 USD
Maximaler:
267.64 USD (48.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
75.50% (267.49 USD)
Kapital:
54.82% (188.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 87
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +70.44 USD
Schlechtester Trade: -86 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +108.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -191.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2026.01.08 06:08
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.08 06:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 05:05
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2026.01.07 06:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 06:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.07 05:44
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.94% of days out of 34 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 03:17
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 02:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.02 19:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 19:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2026.01.02 19:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 19:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 17:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2026.01.02 17:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
BaedsRFGoldNas
48 USD pro Monat
-24%
0
0
USD
87
USD
5
0%
109
72%
22%
1.14
0.80
USD
75%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.