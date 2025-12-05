- Wachstum
Trades insgesamt:
109
Gewinntrades:
79 (72.47%)
Verlusttrades:
30 (27.52%)
Bester Trade:
70.44 USD
Schlechtester Trade:
-85.87 USD
Bruttoprofit:
700.75 USD (64 322 pips)
Bruttoverlust:
-613.54 USD (42 223 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (108.14 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
194.45 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
21.93%
Max deposit load:
74.61%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
0.33
Long-Positionen:
107 (98.17%)
Short-Positionen:
2 (1.83%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.87 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-191.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-191.65 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-37.21%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.08 USD
Maximaler:
267.64 USD (48.33%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
75.50% (267.49 USD)
Kapital:
54.82% (188.20 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +70.44 USD
Schlechtester Trade: -86 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +108.14 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -191.65 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
