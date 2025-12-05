SeñalesSecciones
Edson Carvalho

BaedsRFGoldNas

Edson Carvalho
0 comentarios
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 48 USD al mes
incremento desde 2025 -24%
RoboForex-ECN
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
109
Transacciones Rentables:
79 (72.47%)
Transacciones Irrentables:
30 (27.52%)
Mejor transacción:
70.44 USD
Peor transacción:
-85.87 USD
Beneficio Bruto:
700.75 USD (64 322 pips)
Pérdidas Brutas:
-613.63 USD (42 223 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (108.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
194.45 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
21.93%
Carga máxima del depósito:
74.61%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.33
Transacciones Largas:
107 (98.17%)
Transacciones Cortas:
2 (1.83%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
8.87 USD
Pérdidas medias:
-20.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-191.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-191.65 USD (3)
Crecimiento al mes:
-37.21%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 USD
Máxima:
267.73 USD (48.35%)
Reducción relativa:
De balance:
75.50% (267.49 USD)
De fondos:
54.82% (188.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 109
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 87
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 22K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +70.44 USD
Peor transacción: -86 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +108.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -191.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VTindex-MT5
0.00 × 1
FXGT-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 2
Exness-MT5Real10
1.90 × 10
Tickmill-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
12.50 × 4
VantageFX-Live
15.00 × 2
Exness-MT5Real12
21.15 × 617
Exness-MT5Real
21.33 × 33
RoboForex-ECN
23.15 × 833
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.