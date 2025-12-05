- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
109
Transacciones Rentables:
79 (72.47%)
Transacciones Irrentables:
30 (27.52%)
Mejor transacción:
70.44 USD
Peor transacción:
-85.87 USD
Beneficio Bruto:
700.75 USD (64 322 pips)
Pérdidas Brutas:
-613.63 USD (42 223 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (108.14 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
194.45 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
21.93%
Carga máxima del depósito:
74.61%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
0.33
Transacciones Largas:
107 (98.17%)
Transacciones Cortas:
2 (1.83%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
8.87 USD
Pérdidas medias:
-20.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-191.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-191.65 USD (3)
Crecimiento al mes:
-37.21%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.08 USD
Máxima:
267.73 USD (48.35%)
Reducción relativa:
De balance:
75.50% (267.49 USD)
De fondos:
54.82% (188.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|109
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|87
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|22K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +70.44 USD
Peor transacción: -86 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +108.14 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -191.65 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VTindex-MT5
|0.00 × 1
|
FXGT-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real10
|1.90 × 10
|
Tickmill-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|12.50 × 4
|
VantageFX-Live
|15.00 × 2
|
Exness-MT5Real12
|21.15 × 617
|
Exness-MT5Real
|21.33 × 33
|
RoboForex-ECN
|23.15 × 833
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
48 USD al mes
-24%
0
0
USD
USD
87
USD
USD
5
0%
109
72%
22%
1.14
0.80
USD
USD
75%
1:300