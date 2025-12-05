- 자본
- 축소
트레이드:
110
이익 거래:
80 (72.72%)
손실 거래:
30 (27.27%)
최고의 거래:
70.44 USD
최악의 거래:
-85.87 USD
총 수익:
705.76 USD (64 832 pips)
총 손실:
-613.72 USD (42 223 pips)
연속 최대 이익:
12 (108.14 USD)
연속 최대 이익:
194.45 USD (9)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
22.94%
최대 입금량:
74.61%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
0.34
롱(주식매수):
108 (98.18%)
숏(주식차입매도):
2 (1.82%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.84 USD
평균 이익:
8.82 USD
평균 손실:
-20.46 USD
연속 최대 손실:
3 (-191.65 USD)
연속 최대 손실:
-191.65 USD (3)
월별 성장률:
-33.65%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.08 USD
최대한의:
267.73 USD (48.35%)
상대적 삭감:
잔고별:
75.50% (267.49 USD)
자본금별:
54.82% (188.20 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|92
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|23K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +70.44 USD
최악의 거래: -86 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +108.14 USD
연속 최대 손실: -191.65 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
